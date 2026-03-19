Docente universitario que es chofer de una aplicación: "La precarización laboral es absoluta"

Nicolás Pozdzik, un docente universitario que debe trabajar como chofer de aplicaciones de viajes para sobrevivir, aseguró que "el ataque de este gobierno" a la educación pública y a las universidades "es mucho más intencionado y dirigido".



"Yo le dedico más tiempo al auto. Laburo como chofer de Didi, tengo un utilitario entonces me puede llegar a salir algún laburo de minifletes a veces. Hay meses enteros que sólo laburás con la aplicación", agregó en declaraciones a Futurock.

"Explosión" de entrada de choferes de aplicaciones en los últimos tres meses

"Industricidio" y "precarización absoluta"

"Hoy se están pagando muy pocos los viajes y hay mucha competencia por el industricidio que está haciendo el gobierno, las aplicaciones se aprovechan de esta situación. No hay ninguna herramienta que pongan las aplicaciones y todas las herramientas son propias. La precarización laboral es absoluta", aseveró Pozdzik.

Además señaló que "el trabajo docente representa menos del 25%" de su sueldo y que él quisiera poder dedicarse "a investigar y dar clases todo el día".

"La depreciación del salario docente es constante, desde 2015 en adelante. Pero el ataque de este Gobierno es tan fuerte, que hay una ruptura desde el punto de vista de la virulencia del ataque”, sostuvo el docente.

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“El gobierno les está robando en este momento a todos los docentes universitarios más del 55% de su salario. De cada 3 salarios, nos pagaron dos y la ley dice que tienen que pagarnos el 51% que nos deben y por eso el paro es tan grande”, recalcó el profesor.+

"El paro va a ser abrumador y va a ser por tiempo indeterminado. Estoy seguro que lo vamos a ganar porque la sociedad y los alumnos nos van a apoyar como pasó en 2024 y 2025. Nos están robando en la cara", concluyó.