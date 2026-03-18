"Explosión" de entrada de choferes de aplicaciones en los últimos tres meses

Pablo León, presidente de la Agrupación de Choferes de Aplicaciones Unidos, aseguró que “es increíble la cantidad de gente que ha entrado en los últimos tres meses” debido al actual escenario económico.

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“Explosión de entrada de choferes”

“Fue una explosión de entrada de choferes”, afirmó el conductor en declaraciones a Radio 10.

“No hay regulaciones. El hecho de estar todos sin regulación, por ejemplo, en las actividades de las empresas. Los filtros prácticamente no existen para el ingreso. Y por eso es que termina todo el mundo cayendo en esto”, explicó.

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“Vamos a estar todos llevándonos pizza entre nosotros”

Además mostró su preocupación la crisis económica que afecta al país. “El día de mañana vamos a estar todos haciéndonos viajes entre nosotros o llevándonos pizza entre nosotros”, advirtió.

“Nosotros tenemos hecho un cálculo de lo que se llama punto de equilibrio, que va más allá de lo que es el cubrir costos”, precisó León.

Y luego completó: “Cubrir costos hoy por hoy está por ejemplo en 500 pesos por kilómetro, y ya lo que sería un punto de equilibrio que sería nuestra rentabilidad, nuestra ganancia, nuestro sueldo estaríamos aproximadamente en 970 pesos por kilómetro”.

“Hoy por hoy las aplicaciones están pagando 300 a 400 o 500 pesos el kilómetro. Estamos muy por debajo ni siquiera de cubrir los costos”, detalló.

“Pero la gente lo hace por una cuestión de flujo de dinero que necesitan tener para el día a día, no mirar las consecuencias a futuro”, concluyó León.