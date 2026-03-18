El ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, anunció la derogación de resoluciones vinculadas al régimen de patentes en Argentina y aseguró que la medida se enmarca en un proceso de adecuación a estándares internacionales de propiedad intelectual, en línea con los compromisos asumidos en el acuerdo de comercio e inversiones firmado entre Argentina y Estados Unidos.

El funcionario comunicó la decisión a través de una publicación en su cuenta de la red social X y explicó que el cambio modifica el funcionamiento del sistema de registro de medicamentos y otras invenciones, además de anticipar reformas legales que deberán tratarse en el Congreso.

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Sturzenegger afirmó que la decisión implica un cambio relevante en la normativa vigente y sostuvo que la modificación busca reforzar el respeto por la propiedad intelectual. En su publicación señaló que la medida “representa una mejora trascendental en el respeto de la propiedad intelectual en nuestro país”.

El funcionario explicó que las resoluciones derogadas dificultaban el otorgamiento de patentes farmacéuticas. “Aquella resolución, para decirlo en criollo, había hecho muy difícil (sino imposible) obtener la patente de un medicamento en Argentina”, escribió, y agregó que esa situación demoraba la llegada de nuevas terapias al país.

También vinculó la medida con el programa del Gobierno y sostuvo que el respeto a la propiedad es un eje central de la gestión. “La propiedad privada es el pilar fundamental sobre el que se construye una sociedad próspera y justa”, afirmó, y agregó que el presidente Javier Milei ordenó avanzar con políticas basadas en “hacer lo que está bien”.

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Cambios en el sistema de patentes y obligaciones internacionales

Según indicó el ministro, la derogación permitirá que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial analice cada solicitud sin restricciones adicionales. “A partir de hoy el INPI analizará cada solicitud de patente caso por caso, conforme a la ley, sin restricciones adicionales que no existen en ningún país del mundo”, señaló.

Sturzenegger aclaró que la medida no afectará a los productos que ya se encuentran en el mercado. “La derogación rige solo de aquí en más. Los productos farmacéuticos que ya están en el mercado no se verán afectados de manera alguna y podrán seguir comercializándose sin restricciones ni retribución”, escribió.

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El cambio forma parte de compromisos asumidos por Argentina en un acuerdo internacional que obliga al país a enviar tratados y reformas legislativas al Congreso para su aprobación, incluyendo modificaciones a la legislación civil y penal vinculada a la protección de la propiedad intelectual.

Tratados, Congreso y cambios en regulaciones sanitarias

Entre las obligaciones asumidas se encuentra la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), cuyo plazo de ratificación vence el 30 de abril de 2026, así como la aprobación de distintos convenios internacionales con fecha límite en 2027, entre ellos el Tratado de Budapest, el Protocolo de Madrid, el Tratado sobre el Derecho de Patentes y el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.

El 5 de febrero de 2026, los Estados Unidos y la Argentina firmaron un acuerdo de comercio e inversiones recíprocas. Además de reducciones significativas en las barreras comerciales, el acuerdo contempla compromisos asumidos por la Argentina para modernizar y seguir alineando su marco de propiedad intelectual con los estándares internacionales. En particular, el acuerdo incorpora diversas disposiciones orientadas a fortalecer y mejorar el sistema de patentes argentino.

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El acuerdo también establece que deberán aprobarse normas para endurecer sanciones contra la piratería, permitir acciones civiles más efectivas, aplicar medidas cautelares y fijar penas más severas para delitos de falsificación realizados por redes criminales.

El acuerdo también incluye el Tratado PLT, que busca reducir la burocracia en el registro de patentes y facilitar que empresas extranjeras puedan patentar en Argentina, lo que podría aumentar el volumen de solicitudes en trámite.

En el área sanitaria, se establece que Argentina aceptará determinadas autorizaciones emitidas por la FDA como evidencia suficiente para permitir la comercialización de dispositivos médicos y productos farmacéuticos en el país, sin requerir evaluaciones adicionales.

Por último, se prevé que se acepten los controles de buenas prácticas realizados por la autoridad estadounidense y los certificados electrónicos emitidos por ese organismo, sin exigir documentación física ni apostillas, como parte de los cambios en el marco regulatorio.

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