El Gobierno reestructuró el Ministerio de Economía: qué áreas fueron eliminadas 

El Gobierno dispuso una reestructuración del Ministerio de Economía mediante el Decreto 146/2026, que modifica el organigrama y redefine sus competencias. La decisión estuvo a cargo de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien tenía en la mira cambios en la cartera de Luis Caputo.

La medida elimina subsecretarías, crea nuevas áreas técnicas y reorganiza funciones dentro de secretarías estratégicas como Política Económica, Producción, Energía y Obras Públicas, a cargo de José Luis Daza, Pablo Lavigne, Daniel González y Carlos Frugoni.

Según el texto oficial, el objetivo de la reorganización del ministerio con más de 120.000 empleados es “adecuar los ámbitos jurisdiccionales de actuación de los organismos desconcentrados y descentralizados” por “razones de gestión”.

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La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, sustituye el organigrama correspondiente a Economía dentro de la Administración Pública Nacional, originalmente aprobado en el Decreto 50/2019, y elimina siete áreas.

Según Sturzenegger, se crearon 400.000 puestos de trabajo en la era Milei

Las modificaciones en el organigrama del Ministerio de Economía

Uno de los cambios centrales es la eliminación de dos áreas que históricamente concentraban el trabajo técnico del ministerio: la Subsecretaría de Programación Macroeconómica y Microeconómica, manejadas por Esteban Medrano y Juan Manuel Garzón.

En su lugar, la medida estableció la creación de la Subsecretaría de Análisis y Modelación Económica, dentro de la Secretaría de Política Económica. Tendrá entre sus tareas diseñar modelos económicos, monitorear la coyuntura y centralizar la información necesaria para la elaboración del programa económico, además de coordinar informes para el resto de las áreas del Estado.

En paralelo, el decreto unificó los objetivos de dos estructuras previas del área productiva: la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento y con la de Industria y Comercio, bajo la nueva Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, que concentrará funciones vinculadas con la política industrial, el desarrollo de pymes, el comercio exterior y la defensa del consumidor.

Dentro de esta reorganización también se eliminaron las subsecretarías de Política Industrial, Gestión Productiva y Emprendedores, y se creó la de Industria y Economía del Conocimiento.

En el área de Energía se eliminaron los objetivos de tres subsecretarías: Combustibles Líquidos, Combustibles Gaseosos y Transición y Planeamiento Energético. El nuevo esquema queda estructurado en torno a tres dependencias principales: Subsecretaría de Energía Eléctrica, de Hidrocarburos y de Eficiencia e Información Energética.

Otra de las modificaciones afecta las políticas vinculadas al desarrollo territorial. Las funciones relacionadas con la Subsecretaría de Integración Socio Urbana pasan a la órbita de la Subsecretaría de Obras y Servicios, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas.

Entre los nuevos objetivos asignados a Obras Públicas se incluyen el diseño de políticas de integración urbana, la transformación de barrios populares, la coordinación con provincias y municipios y la gestión del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).

Caputo relativizó la baja de inflación que prometió Milei

El decreto establece que la reestructuración entra en vigencia desde el momento de su dictado, aunque aclara que las dependencias de nivel inferior a subsecretaría continuarán funcionando de manera transitoria hasta completar la reorganización administrativa. Durante ese período, el personal mantendrá sus cargos y funciones actuales mientras se definen las nuevas aperturas estructurales.

La reestructuración del ministerio de Caputo encendió las alarmas de los sindicatos estatales, ATE y UPCN, que se mantienen alerta ante la posibilidad de que se efectúen pases y disponibilidad y despidos antes del 1 de abril.

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