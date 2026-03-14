Capital Humano mandó ropa, calzado y mochilas a Tucumán por las inundaciones

El Ministerio de Capital Humano anunció el envío de insumos a Tucumán para asistir a familias golpeadas por las intensas lluvias que afectaron a la provincia en las últimas horas. La medida fue comunicada oficialmente por la cartera nacional, que indicó que la ayuda se activó a partir del pedido de asistencia realizado por el gobierno tucumano. El operativo se encuadra en la respuesta frente a la emergencia climática que atraviesa parte del territorio provincial.

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Según precisó el ministerio, los artículos fueron despachados desde su depósito de Villa Martelli. Entre los elementos enviados figuran mochilas, abrigos, calzados, indumentaria general y ropa para bebés. El objetivo, de acuerdo con el comunicado, es reforzar la asistencia a los hogares que sufrieron el impacto del temporal.

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Qué informó Capital Humano

La cartera nacional sostuvo que el envío busca cubrir necesidades básicas de las familias afectadas por las lluvias. En esa línea, remarcó que la asistencia fue centralizada desde su estructura logística para agilizar la llegada de mercadería a Tucumán. El comunicado no detalló cantidades ni el volumen total de lo remitido, pero sí enumeró los principales insumos incluidos en la carga.

El texto oficial también insistió en que la intervención se da en el marco de una articulación con las provincias frente a emergencias climáticas. Bajo esa lógica, Capital Humano presentó el operativo como parte de una respuesta coordinada para atender situaciones urgentes derivadas del mal tiempo. La referencia apunta a mostrar una acción conjunta entre Nación y la administración local.

El foco en las familias afectadas

Las lluvias intensas dejaron a numerosas familias tucumanas en una situación delicada y forzaron pedidos de asistencia para cubrir necesidades inmediatas. En ese contexto, la ayuda enviada desde Nación se concentra en bienes de primera necesidad vinculados a abrigo, vestimenta y cuidado infantil. La presencia de ropa para bebés dentro del envío refleja que la asistencia también apunta a los sectores más vulnerables dentro de los hogares afectados.

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Desde el ministerio señalaron además que la tarea continuará con el objetivo de mantenerse cerca de quienes atraviesan las consecuencias del temporal. Aunque el comunicado no avanzó sobre nuevas partidas o próximos envíos, sí dejó planteado que la respuesta oficial seguirá activa mientras persista la emergencia. La prioridad, por ahora, está puesta en aliviar el impacto más urgente de las inundaciones.

DCQ