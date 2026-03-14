La caída de agua generó casi 15 mil evacuados

Las intensas lluvias que cayeron sobre diversas localidades de la provincia de Tucumán durante toda esta semana dejaron un panorama crítico: el gobierno provincial calcula que hubo cerca de 15 mil evacuados, de los cuales 4.500 aproximadamente son de La Madrid.

Y si bien la situación tendía a mejorar ayer, cuando se voló parte de una ruta y su terraplén para facilitar el escurrimiento del agua, las perspectivas para los próximos días no son buenas dado que el pronóstico climático sigue mostrando la posibilidad de que se repitan las precipitaciones.

La zona más afectada de la provincia fueron las localidades de La Madrid, Chicligasta y Sol de Mayo, en el departamento Simoca, tras el desborde del río Marapa, que alcanzó niveles históricos por las precipitaciones acumuladas.

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El río desbordado avanzó sobre estas poblaciones y llegó en muchas casas a tener más de un metro y medio de agua. Esto hizo que muchas familias se autoevacuaran y se instalaran sobre la ruta nacional 157, el punto más elevado de la zona, en donde el gobierno montó carpas para dar albergue de emergencia.

Durante el día de ayer, el nivel del agua comenzó a descender. Ante esta situación, las autoridades iniciaron tareas con maquinaria pesada con el objetivo de limpiar y despejar calles que quedaron afectadas por el avance del agua.

Sin embargo, la meteorología no parece dar descanso. El meteorólogo Cristofer Brito explicó que –en apenas 48 horas– en esa zona cayeron alrededor de 250 milímetros, “es decir, el doble de lo que suele llover durante todo el mes de marzo en condiciones normales. Son precipitaciones excesivas”, señaló.

Y remarcó que este volumen de agua en tan poco tiempo explica el desborde de ríos, anegamientos y las dificultades que atraviesan varias localidades del sur tucumano.

Según este profesional, los pronósticos, además, no son alentadores a corto plazo.

Para Brito “durante los próximos días continuarán las tormentas y lloviznas”, aunque aclaró que “no se esperan lluvias tan intensas como las recientes”.

En cuanto a cuándo podría mejorar el clima, el experto refirió que el cambio llegará recién hacia la segunda mitad del mes. “Está previsto que el 18 o 19 de marzo ingrese un frente frío más seco, que podría poner fin a esta racha de lluvias”, cerró.

Mientras tanto, el oficialismo provincial, con el apoyo de diferentes sectores de la oposición, presentó un proyecto de ley para que –en toda la provincia– se declare la emergencia económica y social durante 180 días.