viernes 13 de marzo de 2026
SOCIEDAD
JUEGO BANCADO

QUINIELA de hoy viernes 13 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, viernes 13 de marzo. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela LA PREVIA CIUDAD del 13 de marzo

• A la cabeza: 7800 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7800
  2. 5823
  3. 0994
  4. 3892
  5. 2399
  6. 8542
  7. 8758
  8. 5854
  9. 9248
  10. 0160
  11. 7337
  12. 2561
  13. 5462
  14. 9664
  15. 9016
  16. 4175
  17. 7672
  18. 2778
  19. 2192
  20. 1437

Resultados Quiniela LA PREVIA PROVINCIA del 13 de marzo

• A la cabeza: 2501 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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  1. 2501
  2. 4043
  3. 1242
  4. 1952
  5. 0822
  6. 0223
  7. 2831
  8. 8534
  9. 6144
  10. 0538
  11. 8679
  12. 1865
  13. 6285
  14. 3447
  15. 9311
  16. 9951
  17. 2138
  18. 4666
  19. 8780
  20. 5573

Resultados Quiniela LA PRIMERA CIUDAD del 13 de marzo

• A la cabeza: 3695 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3695
  2. 8459
  3. 1573
  4. 9099
  5. 9652
  6. 4858
  7. 3344
  8. 5618
  9. 4321
  10. 5309
  11. 3167
  12. 0935
  13. 0232
  14. 6660
  15. 4950
  16. 1964
  17. 2457
  18. 5240
  19. 7459
  20. 3659

Resultados Quiniela LA PRIMERA PROVINCIA del 13 de marzo

• A la cabeza: 8954 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8954
  2. 5460
  3. 5239
  4. 2171
  5. 8710
  6. 6095
  7. 4040
  8. 0746
  9. 0590
  10. 8414
  11. 4801
  12. 2569
  13. 4012
  14. 6416
  15. 8040
  16. 2772
  17. 2566
  18. 5459
  19. 0656
  20. 4304

Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del 13 de marzo

• A la cabeza: 6430 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 6430

2. 9728

3. 5607

4. 0812

5. 4549

6. 6689

7. 8133

8. 8593

9. 6720

10. 2374

11. 5438

12. 9494

13. 8994

14. 9014

15. 3596

16. 9889

17. 6499

18. 6440

19. 7059

20. 1073

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 13 de marzo

• A la cabeza: 0107 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0107
  2. 9750
  3. 0910
  4. 3774
  5. 3611
  6. 7885
  7. 4380
  8. 7730
  9. 0203
  10. 4870
  11. 4086
  12. 2630
  13. 1337
  14. 1232
  15. 8676
  16. 7913
  17. 1518
  18. 8707
  19. 3175
  20. 8698

Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD del 13 de marzo

• A la cabeza: 9455 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 9455

2. 1744

3. 3954

4. 8526

5. 5262

6. 7679

7. 8993

8. 1443

9. 5259

10. 1963

11. 1490

12. 8648

13. 0156

14. 4507

15. 7779

16. 9328

17. 8252

18. 3927

19. 7105

20. 0640

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del 13 de marzo

• A la cabeza: 3465 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 3465

2. 6302

3. 0660

4. 4204

5. 7086

6. 3212

7. 0601

8. 3394

9. 4016

10. 4337

11. 1056

12. 0591

13. 6050

14. 1774

15. 8065

16. 7829

17. 4163

18. 6322

19. 5101

20. 8042

Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD del 13 de marzo

• A la cabeza: 1597 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 1597

2. 0499

3. 7475

4. 0479

5. 2925

6. 9061

7. 3239

8. 4561

9. 1380

10. 1199

11. 9539

12. 7876

13. 8356

14. 6463

15. 9371

16. 0517

17. 0128

18. 7504

19. 6668

20. 0524

Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 13 de marzo

• A la cabeza: 8032 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 7215

2. 9948

3. 9787

4. 9785

5. 4897

6. 0480

7. 6936

8. 2435

9. 5045

10. 8042

11. 6782

12. 0402

13. 1109

14. 6911

15. 5582

16. 2254

17. 8796

18. 5063

19. 1414

20. 3274

Resultados de la Quiniela del 13 de marzo por provincia

- Resultados Córdoba Nocturna: 1065.

- Resultados Santa Fe Nocturna: 2254.

- Resultados Entre Ríos Nocturna: 5487.

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

• La Previa: 10:15 hs.

• La Primera: 12:00 hs.

• La Matutina: 15:00 hs.

• La Vespertina: 18:00 hs.

• La Nocturna: 21:00 hs.

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