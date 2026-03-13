QUINIELA de hoy viernes 13 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela LA PREVIA CIUDAD del 13 de marzo
• A la cabeza: 7800 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 7800
- 5823
- 0994
- 3892
- 2399
- 8542
- 8758
- 5854
- 9248
- 0160
- 7337
- 2561
- 5462
- 9664
- 9016
- 4175
- 7672
- 2778
- 2192
- 1437
Resultados Quiniela LA PREVIA PROVINCIA del 13 de marzo
• A la cabeza: 2501 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 2501
- 4043
- 1242
- 1952
- 0822
- 0223
- 2831
- 8534
- 6144
- 0538
- 8679
- 1865
- 6285
- 3447
- 9311
- 9951
- 2138
- 4666
- 8780
- 5573
Resultados Quiniela LA PRIMERA CIUDAD del 13 de marzo
• A la cabeza: 3695 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 3695
- 8459
- 1573
- 9099
- 9652
- 4858
- 3344
- 5618
- 4321
- 5309
- 3167
- 0935
- 0232
- 6660
- 4950
- 1964
- 2457
- 5240
- 7459
- 3659
Resultados Quiniela LA PRIMERA PROVINCIA del 13 de marzo
• A la cabeza: 8954 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 8954
- 5460
- 5239
- 2171
- 8710
- 6095
- 4040
- 0746
- 0590
- 8414
- 4801
- 2569
- 4012
- 6416
- 8040
- 2772
- 2566
- 5459
- 0656
- 4304
Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del 13 de marzo
• A la cabeza: 6430 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 6430
2. 9728
3. 5607
4. 0812
5. 4549
6. 6689
7. 8133
8. 8593
9. 6720
10. 2374
11. 5438
12. 9494
13. 8994
14. 9014
15. 3596
16. 9889
17. 6499
18. 6440
19. 7059
20. 1073
Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 13 de marzo
• A la cabeza: 0107 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 0107
- 9750
- 0910
- 3774
- 3611
- 7885
- 4380
- 7730
- 0203
- 4870
- 4086
- 2630
- 1337
- 1232
- 8676
- 7913
- 1518
- 8707
- 3175
- 8698
Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD del 13 de marzo
• A la cabeza: 9455 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 9455
2. 1744
3. 3954
4. 8526
5. 5262
6. 7679
7. 8993
8. 1443
9. 5259
10. 1963
11. 1490
12. 8648
13. 0156
14. 4507
15. 7779
16. 9328
17. 8252
18. 3927
19. 7105
20. 0640
Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del 13 de marzo
• A la cabeza: 3465 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 3465
2. 6302
3. 0660
4. 4204
5. 7086
6. 3212
7. 0601
8. 3394
9. 4016
10. 4337
11. 1056
12. 0591
13. 6050
14. 1774
15. 8065
16. 7829
17. 4163
18. 6322
19. 5101
20. 8042
Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD del 13 de marzo
• A la cabeza: 1597 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 1597
2. 0499
3. 7475
4. 0479
5. 2925
6. 9061
7. 3239
8. 4561
9. 1380
10. 1199
11. 9539
12. 7876
13. 8356
14. 6463
15. 9371
16. 0517
17. 0128
18. 7504
19. 6668
20. 0524
Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 13 de marzo
• A la cabeza: 8032 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 7215
2. 9948
3. 9787
4. 9785
5. 4897
6. 0480
7. 6936
8. 2435
9. 5045
10. 8042
11. 6782
12. 0402
13. 1109
14. 6911
15. 5582
16. 2254
17. 8796
18. 5063
19. 1414
20. 3274
Resultados de la Quiniela del 13 de marzo por provincia
- Resultados Córdoba Nocturna: 1065.
- Resultados Santa Fe Nocturna: 2254.
- Resultados Entre Ríos Nocturna: 5487.
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
• La Previa: 10:15 hs.
• La Primera: 12:00 hs.
• La Matutina: 15:00 hs.
• La Vespertina: 18:00 hs.
• La Nocturna: 21:00 hs.