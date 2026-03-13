QUINIELA de hoy viernes 13 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela LA PREVIA CIUDAD del 13 de marzo

• A la cabeza: 7800 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7800 5823 0994 3892 2399 8542 8758 5854 9248 0160 7337 2561 5462 9664 9016 4175 7672 2778 2192 1437

Resultados Quiniela LA PREVIA PROVINCIA del 13 de marzo

• A la cabeza: 2501 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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2501 4043 1242 1952 0822 0223 2831 8534 6144 0538 8679 1865 6285 3447 9311 9951 2138 4666 8780 5573

Resultados Quiniela LA PRIMERA CIUDAD del 13 de marzo

• A la cabeza: 3695 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3695 8459 1573 9099 9652 4858 3344 5618 4321 5309 3167 0935 0232 6660 4950 1964 2457 5240 7459 3659

Resultados Quiniela LA PRIMERA PROVINCIA del 13 de marzo

• A la cabeza: 8954 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8954 5460 5239 2171 8710 6095 4040 0746 0590 8414 4801 2569 4012 6416 8040 2772 2566 5459 0656 4304

Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del 13 de marzo

• A la cabeza: 6430 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 6430

2. 9728

3. 5607

4. 0812

5. 4549

6. 6689

7. 8133

8. 8593

9. 6720

10. 2374

11. 5438

12. 9494

13. 8994

14. 9014

15. 3596

16. 9889

17. 6499

18. 6440

19. 7059

20. 1073

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 13 de marzo

• A la cabeza: 0107 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0107 9750 0910 3774 3611 7885 4380 7730 0203 4870 4086 2630 1337 1232 8676 7913 1518 8707 3175 8698

Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD del 13 de marzo

• A la cabeza: 9455 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 9455

2. 1744

3. 3954

4. 8526

5. 5262

6. 7679

7. 8993

8. 1443

9. 5259

10. 1963

11. 1490

12. 8648

13. 0156

14. 4507

15. 7779

16. 9328

17. 8252

18. 3927

19. 7105

20. 0640

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del 13 de marzo

• A la cabeza: 3465 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 3465

2. 6302

3. 0660

4. 4204

5. 7086

6. 3212

7. 0601

8. 3394

9. 4016

10. 4337

11. 1056

12. 0591

13. 6050

14. 1774

15. 8065

16. 7829

17. 4163

18. 6322

19. 5101

20. 8042

Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD del 13 de marzo

• A la cabeza: 1597 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 1597

2. 0499

3. 7475

4. 0479

5. 2925

6. 9061

7. 3239

8. 4561

9. 1380

10. 1199

11. 9539

12. 7876

13. 8356

14. 6463

15. 9371

16. 0517

17. 0128

18. 7504

19. 6668

20. 0524

Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 13 de marzo

• A la cabeza: 8032 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 7215

2. 9948

3. 9787

4. 9785

5. 4897

6. 0480

7. 6936

8. 2435

9. 5045

10. 8042

11. 6782

12. 0402

13. 1109

14. 6911

15. 5582

16. 2254

17. 8796

18. 5063

19. 1414

20. 3274

Resultados de la Quiniela del 13 de marzo por provincia

- Resultados Córdoba Nocturna: 1065.

- Resultados Santa Fe Nocturna: 2254.

- Resultados Entre Ríos Nocturna: 5487.

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

• La Previa: 10:15 hs.

• La Primera: 12:00 hs.

• La Matutina: 15:00 hs.

• La Vespertina: 18:00 hs.

• La Nocturna: 21:00 hs.