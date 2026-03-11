La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Ciudad del 11 de marzo
A la cabeza: 1640
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1640
9498
9079
4832
7930
9735
6630
5931
0787
5231
3017
6965
4732
9635
1361
3209
9363
9683
3019
7531
Resultados Quiniela Previa Provincia del 11 de marzo
A la cabeza: 4818
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
4818
3008
7567
9621
6662
2402
8163
7643
0495
5566
3676
6598
9593
4443
4930
0825
6003
9509
5972
5747
Resultados Quiniela Primera Ciudad del 11 de marzo
A la cabeza: 6359
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
6359
2833
7105
2749
9793
8538
9287
4843
4679
6967
6853
7511
4647
8921
6902
6672
5202
7096
7449
0221
Resultados Quiniela Primera Provincia del 11 de marzo
A la cabeza: 9132
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
9132
6939
8390
8251
2279
3137
1176
3584
8446
9494
5991
3583
3236
2931
8546
3822
9113
7323
5236
1018
Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 11 de marzo
A la cabeza: 6729
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
6729
0815
5870
5913
9689
8267
6373
8367
8130
6878
1761
3550
7192
3829
0813
4710
2174
0113
1656
0722
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 11 de marzo
A la cabeza: 7710
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
7710
9829
0004
2499
3929
8615
1877
4930
9540
4627
4349
1422
4125
5861
5440
0831
1386
6114
4683
1756
Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 11 de marzo
A la cabeza: 7868
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
7868
9923
5398
1580
0134
9613
8769
4504
0081
4038
9772
4503
1832
0180
1309
7182
2707
2108
5183
9491
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 11 de marzo
A la cabeza: 9224
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
9224
6948
2480
1999
8905
4335
3704
2090
6542
6426
8122
9989
0860
7091
1228
7119
1025
3511
1651
3256
Resultados de la Quiniela del 11 de marzo por provincia
Resultados Córdoba
La Previa: 9602
La Primera: 0815
Matutina: 5588
Vespertina: 7508
Nocturna: (Pendiente)
Resultados Santa Fe
La Previa: 3271
La Primera: 9822
Matutina: 5015
Vespertina: 4793
Nocturna: (Pendiente)
Resultados Entre Ríos
La Previa: 0698
La Primera: 8270
Matutina: 0634
Vespertina: 6972
Nocturna: (Pendiente)
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
La Previa: 10:15 hs.
La Primera: 12:00 hs.
La Matutina: 15:00 hs.
La Vespertina: 18:00 hs.
La Nocturna: 21:00 hs.