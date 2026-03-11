jueves 12 de marzo de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy miércoles 11 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

Resultados Quiniela Previa Ciudad del 11 de marzo

A la cabeza: 1640

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1640

  2. 9498

  3. 9079

  4. 4832

  5. 7930

  6. 9735

  7. 6630

  8. 5931

  9. 0787

  10. 5231

  11. 3017

  12. 6965

  13. 4732

  14. 9635

  15. 1361

  16. 3209

  17. 9363

  18. 9683

  19. 3019

  20. 7531

Resultados Quiniela Previa Provincia del 11 de marzo

A la cabeza: 4818

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4818

  2. 3008

  3. 7567

  4. 9621

  5. 6662

  6. 2402

  7. 8163

  8. 7643

  9. 0495

  10. 5566

  11. 3676

  12. 6598

  13. 9593

  14. 4443

  15. 4930

  16. 0825

  17. 6003

  18. 9509

  19. 5972

  20. 5747

Resultados Quiniela Primera Ciudad del 11 de marzo

A la cabeza: 6359

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6359

  2. 2833

  3. 7105

  4. 2749

  5. 9793

  6. 8538

  7. 9287

  8. 4843

  9. 4679

  10. 6967

  11. 6853

  12. 7511

  13. 4647

  14. 8921

  15. 6902

  16. 6672

  17. 5202

  18. 7096

  19. 7449

  20. 0221

Resultados Quiniela Primera Provincia del 11 de marzo

A la cabeza: 9132

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9132

  2. 6939

  3. 8390

  4. 8251

  5. 2279

  6. 3137

  7. 1176

  8. 3584

  9. 8446

  10. 9494

  11. 5991

  12. 3583

  13. 3236

  14. 2931

  15. 8546

  16. 3822

  17. 9113

  18. 7323

  19. 5236

  20. 1018

Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 11 de marzo

A la cabeza: 6729

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6729

  2. 0815

  3. 5870

  4. 5913

  5. 9689

  6. 8267

  7. 6373

  8. 8367

  9. 8130

  10. 6878

  11. 1761

  12. 3550

  13. 7192

  14. 3829

  15. 0813

  16. 4710

  17. 2174

  18. 0113

  19. 1656

  20. 0722

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 11 de marzo

A la cabeza: 7710

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7710

  2. 9829

  3. 0004

  4. 2499

  5. 3929

  6. 8615

  7. 1877

  8. 4930

  9. 9540

  10. 4627

  11. 4349

  12. 1422

  13. 4125

  14. 5861

  15. 5440

  16. 0831

  17. 1386

  18. 6114

  19. 4683

  20. 1756

Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 11 de marzo

A la cabeza: 7868

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7868

  2. 9923

  3. 5398

  4. 1580

  5. 0134

  6. 9613

  7. 8769

  8. 4504

  9. 0081

  10. 4038

  11. 9772

  12. 4503

  13. 1832

  14. 0180

  15. 1309

  16. 7182

  17. 2707

  18. 2108

  19. 5183

  20. 9491

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 11 de marzo

A la cabeza: 9224

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9224

  2. 6948

  3. 2480

  4. 1999

  5. 8905

  6. 4335

  7. 3704

  8. 2090

  9. 6542

  10. 6426

  11. 8122

  12. 9989

  13. 0860

  14. 7091

  15. 1228

  16. 7119

  17. 1025

  18. 3511

  19. 1651

  20. 3256

Resultados de la Quiniela del 11 de marzo por provincia

Resultados Córdoba

  • La Previa: 9602

  • La Primera: 0815

  • Matutina: 5588

  • Vespertina: 7508

  • Nocturna: (Pendiente)

Resultados Santa Fe

  • La Previa: 3271

  • La Primera: 9822

  • Matutina: 5015

  • Vespertina: 4793

  • Nocturna: (Pendiente)

Resultados Entre Ríos

  • La Previa: 0698

  • La Primera: 8270

  • Matutina: 0634

  • Vespertina: 6972

  • Nocturna: (Pendiente)

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.

  • La Primera: 12:00 hs.

  • La Matutina: 15:00 hs.

  • La Vespertina: 18:00 hs.

  • La Nocturna: 21:00 hs.

