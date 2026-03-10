El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio una explicación este martes sobre el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, a Estados Unidos a bordo del avión presidencial, luego de que se generaran cuestionamientos por la presencia de su pareja en la aeronave oficial durante la gira del Gobierno. El funcionario confirmó públicamente que su esposa formó parte del vuelo y brindó detalles sobre cómo se dio la situación. Según indicó, Angeletti ya tenía previsto viajar a Miami con anterioridad, aunque ese plan inicial debió ser postergado.

“Mi mujer estaba en el avión presidencial”, afirmó Adorni durante una entrevista con la señal de noticias A24, en declaraciones consignadas por la Agencia Noticias Argentinas.

La explicación del viaje de la mujer de Adorni en el vuelo presidencial

El jefe de Gabinete explicó que la posibilidad de que su esposa lo acompañara surgió después de que se modificara el cronograma del viaje oficial. En ese contexto, sostuvo que Presidencia fue quien autorizó su presencia en la aeronave oficial. “Mi mujer iba a viajar el 26 de febrero a Miami, pero después hubo un cambio en el viaje y yo quería que me acompañe. Presidencia la invitó. La verdad es que era mi deseo que me acompañe”, detalló el funcionario al explicar cómo se organizó el traslado.

Las declaraciones de Adorni se produjeron en medio de un debate público sobre la presencia de familiares de funcionarios en viajes oficiales, luego de que circularan versiones sobre el acompañamiento de su pareja durante la gira.

El jefe de Gabinete participa en Argentina Week, un evento que se desarrolla del 9 al 12 de marzo en Estados Unidos y que reúne a funcionarios, empresarios e inversores para analizar oportunidades de inversión y la situación económica del país. Durante su participación en ese encuentro, Adorni también lanzó críticas al peronismo, al que acusó de haber dejado al país en una situación económica crítica tras años de gestión.

Según sostuvo el funcionario, las administraciones anteriores convirtieron a la Argentina en una “tierra arrasada”, en referencia al estado de las cuentas públicas y la situación económica que, según su visión, heredó el actual gobierno. Adorni también buscó despejar dudas sobre el costo del viaje y aseguró que la presencia de su esposa en el avión presidencial no implicó ningún gasto adicional para el Estado.

Adorni: "Vengo a deslomarme y quería que mi esposa me acompañe"

“Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida”, afirmó el funcionario. En ese sentido, insistió en que el traslado de Angeletti no generó costos para las arcas públicas, ya que simplemente ocupó un lugar disponible en la aeronave oficial. “No le sacamos un peso al Estado. Presidencia la invitó a subirse al avión porque si no, no nos íbamos a encontrar”, concluyó el jefe de Gabinete al justificar el viaje.

La situación generó debate en el ámbito político y en redes sociales, donde algunos sectores cuestionaron la utilización del avión presidencial para trasladar a familiares de funcionarios durante viajes oficiales. Aunque desde el Gobierno remarcan que no hubo gastos adicionales ni irregularidades, el episodio volvió a poner en discusión los criterios que se utilizan para la utilización de recursos del Estado en giras internacionales.

Por el momento, el Ejecutivo sostiene que la presencia de la esposa del funcionario no alteró la organización del viaje ni implicó erogaciones públicas, mientras que el tema continúa generando repercusiones en el escenario político.

