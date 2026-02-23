Manuel Adorni, sobre Victoria Villaruel: "No es parte de nuestro debate interno ni de nuestra gestión"

El Jefe de Gabinete confirmó la tensa relación que mantiene el Gobierno con la vicepresidenta Victoria Villaruel. Adorni afirmó que la titular del Senado "es libre de tomar el camino que quiera". "Pero claramente ha tomado una postura que no coincide con los intereses nuestros. Es la Vicepresidente, pero no forma parte de las decisiones, no es parte de la gestión y no es siquiera parte de nuestra mesa política", sostuvo.

En una entrevista en Radio Rivadavia, Adorni defendió la reforma laboral como una pieza clave para incentivar la contratación formal en un contexto de alta informalidad y advirtió que será discutida otra vez esta semana en la Senado antes del inicio de las sesiones ordinarias el 1° de marzo.

El jefe de Gabinete anticipó este lunes que hay “50 proyectos de ley” en estudio para un “año movido” en el Parlamento, entre los cuales la reforma laboral y otras iniciativas prioritarias para el Gobierno concentran la atención legislativa.

La agenda parlamentaria se produce en paralelo a un posicionamiento político de la vicepresidenta Victoria Villarruel que ha marcado distancia con varios aspectos de la política económica del Gobierno.

Villarruel se declara proteccionista y profundiza la pelea con el Gobierno

En los últimos días, Villarruel publicó mensajes en redes sociales donde planteó que “sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno” y cuestionó la apertura irrestricta de importaciones que impulsa la administración de Javier Milei, perspectivas que analistas interpretan como un enfoque más proteccionista.

La vicepresidenta vinculó su postura con un fallo reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló decisiones arancelarias, subrayando que la eliminación de barreras comerciales puede profundizar la dependencia económica y afectar la industria nacional. Su mensaje fue interpretado como una crítica conceptual al modelo de liberalización económica del Gobierno, especialmente en momentos en que sectores productivos locales enfrentan dificultades, como el cierre de empresas y la pérdida de empleo.

Los dichos llegan después de una semana en la que quedó a cargo del Poder Ejecutivo, tras el viaje de Javier Milei a Estados Unidos, y luego de las críticas que recibió por reunirse, el domingo pasado, con el gobernador de La Rioja, el peronista Ricardo Quintela.

La distancia política entre Villarruel y el núcleo del Ejecutivo no es nueva: meses atrás, Adorni y otros voceros gubernamentales habían señalado que la vicepresidenta “no forma parte del proyecto”, al tiempo que subrayaron que su rol institucional se limita a la Presidencia del Senado y no a la gestión cotidiana del Ejecutivo.

Los detalles de las dos denuncias que presentó Victoria Villarruel contra un grupo de confianza de Javier Milei

El proyecto de reforma laboral propone cambios en el cálculo indemnizatorio, flexibilización en la organización del trabajo y la creación de mecanismos para respaldar indemnizaciones, entre otros puntos, y se discute en medio de tensiones con sectores sindicales, que organizan protestas contra partes del texto.

Victoria Villarruel no fue al acto en la Rural: acusan a la Presidencia por negarle el ingreso a los acompañantes

Hasta el momento, no hubo pronunciamientos oficiales desde el Gobierno que atenúen las diferencias públicas entre el Ejecutivo y la vicepresidenta, aunque en el oficialismo destacan que la discusión se mantiene en el marco institucional y que la agenda legislativa sigue su curso.

