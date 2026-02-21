Villarruel se declara proteccionista y profundiza la pelea con el Gobierno

La vicepresidenta Victoria Villarruel publicó ayer un mensaje en su cuenta de X tras la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de anular aranceles a las importaciones. “Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas de producción”, declaró. Los dichos llegan después de una semana en la que quedó a cargo del Poder Ejecutivo, tras el viaje de Javier Milei a Estados Unidos, y luego de las críticas que recibió por reunirse, el domingo pasado, con el gobernador de La Rioja, el peronista Ricardo Quintela.

En su tuit, la vice dijo que la decisión de la Corte de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Trump a las importaciones “implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos”. Y sostuvo que “sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno. Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista. Para Trump, primero está Estados Unidos; para mí, primero está la Argentina”, enfatizó.

Por último dijo que “la apertura total y libre de las importaciones sólo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales. Tenemos todo para ser una potencia mundial. No debemos conformarnos con ser un país de servicios. En definitiva, estamos hablando de nacionalismo o globalismo”.

Las interacciones en X no tardaron en llegar. Villarruel se ocupó de responder a algunos de los trols libertarios.

-Vas a ser la próxima portadora de tobillera, rata –la amenazó un usuario.

-No robo. No hago negocios con el Estado. No cometo delitos– se plantó la vice.

También respondió ante la difusión de una supuesta publicación periodística que decía: “Victoria Villarruel será candidata a presidenta y llevará de vice a un peronista”. Otro usuario le consultó sobre la noticia a Grok, la IA de X, que dictaminó: “Villarruel anunció el 15 de febrero de 2026 en La Rioja que será candidata a presidenta y que su vice será peronista. No especificó nombres”. La vice le aclaró a la inteligencia artificial:

-Te quería avisar que te comiste una fake. Que esté publicado no significa que sea verdad, un saludo.

Los ataques provienen de las diferentes reuniones que, en los últimos meses, Villarruel mantuvo con diferentes mandatarios provinciales. El último encuentro, con el riojano Quintela. La titular del Senado visitó la provincia para participar de la clásica “Fiesta de la Chaya” y se reunió con el dirigente peronista junto a los senadores nacionales Florencia López y Fernando Rejal. “Seguimos fortaleciendo el vínculo con cada provincia, acompañando el crecimiento y apostando al desarrollo federal de la Argentina.” “Siempre me siento muy feliz al recorrer las distintas provincias, porque acá está la verdadera argentinidad”, afirmó la vicepresidenta.

Sobre las críticas, la vice dijo que provienen de “operadores” y “catadores de ideologías”. Salió de ese modo al cruce de los ataques que le llegaron desde diferentes sectores, pero en especial de La Libertad Avanza. Como la que le hizo la concejala de la capital riojana, Luciana de León, quien, aludiendo a la foto con Quintela, expresó: “¡Qué vergüenza y desilusión verla sonreír con los responsables del atraso y la decadencia en La Rioja!”.

El miércoles, recién a cargo de la Presidencia de la Nación, Villarruel asistió a la Catedral Metropolitana para participar de una misa por el “Miércoles de cenizas”, el inicio de la Cuaresma, y escuchar al arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva. En su cuenta de Instagram se la ve atenta al mensaje del arzobispo, quien suele mantener posturas críticas hacia el Gobierno nacional.

Esas jornadas en la que Villarruel quedó al frente del Ejecutivo estuvieron atravesadas por un clima político y social tenso, signado por el conflicto generado tras el cierre de la empresa Fate —con más de 900 despidos— y por la previa del paro y las protestas contra el proyecto oficialista de reforma laboral. Pese a la centralidad de estos temas, la vice no realizó declaraciones públicas al respecto. Hasta ayer.