Santiago Caputo, sobreseído en la denuncia por amenazas de Manes

La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional confirmó el sobreseimiento de Santiago Caputo por inexistencia de delito en la causa por presuntas amenazas que le había iniciado el diputado nacional Facundo Manes, tras un cruce en el Congreso.

La denuncia había sido presentada por el legislador radical luego del episodio ocurrido el 1° de marzo de 2025, durante la apertura de las sesiones ordinarias encabezada por el presidente Javier Milei.

Manes denunció que Caputo, y también Franco Iván Jeremías Antúnez Pachol (un influencer libertario conocido como Fran Fijap) y una tercera persona le profirieron “amenazas coactivas”. Para la jueza María Eugenia Capuchetti, los hechos existieron, pero se trató de “una disputa política cuya real naturaleza excede el ámbito punitivo pretendido”. Así, en marzo de 2025 archivó por “inexistencia de delito” la denuncia.

En ese momento, el presidente Javier Milei reaccionó con un posteo en X en el que atacó a la prensa: “Sería interesante que pidan disculpas los periodistas por la cantidad de barbaridades y mentiras que han dicho. Seguro que se harán los pelotudos como hacen siempre cada vez que la erran (demasiado mucho)”.

El caso llegó a la Cámara luego de que el diputado, constituido como querellante, apeló la decisión de sobreseer a Caputo por los hechos. Ayer el tribunal de alzada confirmó el criterio de la jueza y dictó el sobreseimiento por “inexistencia de delito”, en los términos de los artículos 213 inciso d y 195, segundo párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación. La causa fue remitida nuevamente al juzgado de origen.

¿Qué pasó el día del choque entre Caputo y Manes? Según el relato del diputado del bloque “Democracia para Siempre”, el asesor presidencial lo habría intimidado dentro del edificio del Congreso luego de que interrumpiera en varias oportunidades el discurso presidencial.

Manes aseguró que el asesor se le acercó de manera “muy intimidante”, apoyó su mano sobre su rostro y le dijo que lo iba a “hacer mierda” y habló de “golpes en la zona renal”. También mencionó frases como: “Vos, para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio” y “ya me vas a conocer a mí”. También sostuvo que desde un balcón le habría gritado: “¿No me escuchás? ¡Ya me vas a escuchar!”.

En su presentación judicial, el referente de la UCR pidió ser tenido como querellante y reclamó que la Justicia federal investigara de manera urgente lo sucedido. Sin embargo, la Cámara concluyó que los hechos denunciados no configuraron un delito penal, cerrando así el expediente.

Los jueces de la Sala II, Martín Irurzun y Eduardo Farah, sostuvieron que la discusión que protagonizaron ambos en los pasillos del Congreso no pasó de un intercambio acalorado, en el marco de un contexto legislativo. Y que si Manes se sintió intimidado por el asesor, no hacía falta producir más pruebas para esclarecer los hechos. El camarista Roberto Boico, por su lado, votó en disidencia con sus colegas. El magistrado sostuvo que la investigación aún estaba incompleta.