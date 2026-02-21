Milei ofreció enviar tropas a Gaza ante la mirada de Trump

El presidente Javier Milei ofreció tropas argentinas para desplegar en la Franja de Gaza. El mandatario argentino formalizó el ofrecimiento este jueves 19 de febrero en la reunión inaugural de la “Junta de Paz” o “Board of Peace” creado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que busca entre otras cosas restarle importancia a organismo multilaterales como la Organización de Naciones Unidas (ONU).

“Ponemos a disposición la colaboración de nuestros Cascos Blancos”, declaró Milei en la reunión, a la que asistieron mandatarios de decenas de países invitados por el jefe de Estado norteamericano. “Nuestra trayectoria en operaciones de paz es un capital probado que ponemos al servicio de la fuerza de estabilización”, en el territorio palestino, agregó. De esa manera, Milei profundizó el alineamiento que la Argentina tiene con Estados Unidos y con la administración de Trump.

“El presidente Trump ha demostrado con ejemplo”, expresó Milei respecto del acuerdo de paz en Gaza, que luego la ONU ratificó. “La Argentina participa de este Consejo con la convicción de que la paz exige decisión política y una arquitectura institucional capaz de sostener soluciones reales en el tiempo”.

En ese sentido, el libertario aprovechó su momento para halagar a Donald Trump, con quien comparte ideología, además de una buena relación. “Creemos en una diplomacia que asme riesgos para alcanzar la paz. Creemos en el liderazgo que enfrenta desafíos complejos con determinación, como el del presidente Trump”, manifestó el mandatario argentino.

Respecto de sus ideas de libertad, afirmó: “Hay quienes rechazan esos derechos, los pisotean y se benefician de lo que los demás respeten, frente a ellos, la buena voluntad no alcanza”.

En un discurso de apenas dos minutos, en el que se mostró con sobriedad y calma, habló sobre la actualidad del país. “La nueva Argentina ha adoptado una posición clara en política exterior. Defendemos de forma inclaudicable el derecho a la vida, la libertad y la propiedad y sus instituciones derivadas, igualdad ante la ley, la libertad de expresión y el libre comercio”.

La presencia de Milei en Washington no dejó de suscitar polémica, en momentos en los que se debatía la reforma laboral en Diputados y había imágenes que evidenciaban choques de las fuerzas de seguridad con los manifestantes.

El Presidente fue blanco de críticas a su vez por haber bailado música de Elvis Presley, junto al húngaro Viktor Orbán.

Pese a las críticas, hubo un posteo elocuente por parte del Departamento de Estado. En el mismo se puede ver una foto en blanco y negro en la que Milei habla con mucha cercanía con el Secretario de Estado, Marco Rubio. “La paz es el precio”, con un emoticón de un fuego, fue el posteo.