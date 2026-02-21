Atentado en Gendarmería: la explosión de un paquete bomba dejó tres heridos

Ayer, una explosión interrumpió la rutina en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional, ubicada en Avenida Paseo Colón 533, en el barrio porteño de Monserrat. El estallido se produjo alrededor de las 13:49 en el piso 11 del edificio, en el momento en que personal de la fuerza manipulaba una encomienda que, según las primeras versiones oficiales, había sido recibida y resguardada en la dependencia meses atrás. La detonación causó heridas a integrantes de la institución y activó un amplio operativo de seguridad y emergencia en la zona.

Según el parte difundido por el Ministerio de Seguridad Nacional y reproducido por medios nacionales, dos efectivos fueron trasladados al Hospital Argerich por personal del Same y se encuentran fuera de peligro; un tercer integrante permanece en recuperación y también fuera de riesgo. En varios informes periodísticos se consignan cifras ligeramente distintas (algunos hablan de tres heridos, otros de cuatro), lo que refleja la información en evolución que manejaron las fuentes oficiales y los equipos sanitarios en las primeras horas. Por prevención se evacuaron a 320 personas: 120 del edificio de Paseo Colón 533 y 200 del inmueble contiguo, en Paseo Colón 525. El corte de la cuadra y el despliegue policial provocaron demoras en el tránsito del área céntrica, donde trabajaron Policía de la Ciudad, bomberos, Same y distintos equipos periciales.

Las autoridades también informaron que se recibieron, en total, otras dos cajas que no habían sido abiertas; esas encomiendas fueron inspeccionadas por equipos especializados y sometidas a controles para descartar nuevos riesgos. La causa quedó a cargo del Juzgado Federal a cargo del Dr. Marcelo Martínez de Giorgi, que ordenó la intervención de las fuerzas y la realización de pericias. Las tareas técnicas en el sitio las lleva adelante la División Unidad de Investigación Antiterrorista (Duia) de la Policía Federal Argentina, el equipo que el Gobierno y los medios describen como el más calificado del país para el análisis de explosivos y artefactos complejos.

Los peritos se focalizan en determinar la composición del dispositivo, su mecanismo de activación y el origen del envío.

Hasta ahora no se difundieron datos concluyentes sobre posibles autores ni sobre el destinatario concreto del paquete; hasta el momento nadie ni ninguna organización se autoproclamó artífice del atentado; la investigación permanece en etapa preliminar.

En horas de la tarde la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se trasladó a la Casa Rosada y mantuvo reuniones con el jefe de Gabinete para coordinar la respuesta institucional, según consignaron distintos medios. Algunas crónicas añaden que Monteoliva se acercó también a las inmediaciones de la Escuela Superior de Gendarmería, aunque fuentes señalaron que no hubo una rueda de prensa formal y que la información oficial sobre el incidente fue difundida mediante el comunicado del Ministerio y los canales judiciales competentes.

El episodio reavivó el debate sobre los protocolos de recepción y resguardo de correspondencia en dependencias de seguridad: desde Nación informaron que se reforzarán controles de ingreso y los procedimientos para el manejo de paquetería en todas las dependencias federales mientras avanza la instrucción judicial.

Paralelamente, los equipos de inteligencia y peritaje intentan reconstruir la cadena de custodia de la encomienda, cuándo y por qué quedó almacenada en la escuela, y si existieron advertencias previas que permitan identificar un móvil o responsables.

Vecinos y trabajadores de oficinas públicas cercanas relataron momentos de tensión en la cuadra, con la presencia de ambulancias, patrullas y equipos forenses; el operativo impidió el normal desarrollo del tránsito y obligó a desviar líneas cercanas.

Mientras tanto, las autoridades reiteraron el pedido de colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda esclarecer el hecho y destacaron que la prioridad es el esclarecimiento judicial y la atención de los heridos.

En las próximas horas se esperan nuevos comunicados oficiales y posiblemente la ampliación de la investigación con peritajes complementarios y la revisión de cámaras y registros de correspondencia para avanzar en la identificación de responsables.