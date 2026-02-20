Según un relevamiento reciente de la firma Randstad Argentina, entre las carreras con mejor salida laboral en 2026 se encuentran las disciplinas vinculadas a tecnología, salud, ingeniería y sostenibilidad, al tiempo que crecen las áreas tradicionales que incorporan habilidades digitales.

Apps, IA y talento global: cómo encontrar desarrolladores de aplicaciones en 2026

El análisis de la firma de talento muestra que, en un contexto de transformación productiva acelerada y fuerte impacto de la digitalización en todas las industrias, definir qué estudiar en 2026 se vuelve una decisión estratégica para miles de jóvenes y profesionales que buscan reconvertirse. De acuerdo con el informe. existen 12 carreras con alta empleabilidad y salarios competitivos en Argentina, impulsadas por la evolución tecnológica, la economía digital y la transición hacia modelos sostenibles.

“La vocación y los intereses son fundamentales, pero también es clave evaluar la demanda futura de cada profesión y mantener una mirada flexible. La formación de grado es solo el punto de partida de un proceso de aprendizaje continuo indispensable para sostener la empleabilidad”, afirmó Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay.

Las 12 carreras con mayor proyección laboral en 2026

Según especialistas en reclutamiento y gestión de talento, estas son las disciplinas que concentran mayor demanda:

1. Ingeniería

Todas sus ramas mantienen alta empleabilidad en sectores productivos, tecnológicos y energéticos. Los ingenieros son valorados por su capacidad de optimizar procesos, reducir costos y liderar proyectos.

2. Marketing Digital

La transformación digital consolidó la necesidad de expertos en posicionamiento online, performance, branding digital y análisis de métricas.

3. Enfermería

Presenta demanda sostenida y prácticamente pleno empleo en hospitales, clínicas y empresas de salud, con múltiples especializaciones.

4. Programación

El desarrollo de software continúa entre los perfiles más buscados. El descalce entre oferta y demanda, especialmente en perfiles senior, mantiene salarios competitivos.

5. Data Science y Analítica de Datos

Las empresas priorizan la toma de decisiones basada en datos. Crece la búsqueda de especialistas en Business Intelligence y analítica avanzada.

6. Logística y Supply Chain

El comercio electrónico impulsó la profesionalización de la gestión de almacenamiento, distribución y cadena de suministro.

7. Ciencias de la Computación

Incluye inteligencia artificial, ciberseguridad y automatización, áreas estratégicas en la digitalización empresarial.

8. Energías Renovables

La transición energética abre oportunidades en eficiencia energética y proyectos de energías limpias.

9. Negocios Digitales

Integra tecnología y gestión empresarial para impulsar innovación y transformación organizacional.

10. Economía y Finanzas

En un contexto de volatilidad, se demandan perfiles con expertise en gestión de riesgos, inversiones y tecnología financiera (FinTech, blockchain).

11. Biotecnología

Con aplicaciones en salud, agroindustria e industria farmacéutica, combina ciencia y tecnología con creciente demanda.

12. Ecología y Ciencias Ambientales

Ganan protagonismo ante el avance de políticas de sostenibilidad y mitigación del cambio climático.

Aprender a aprender: la habilidad clave del futuro

El informe subraya que, más allá de elegir una carrera con alta salida laboral, el diferencial competitivo estará en la capacidad de actualización permanente.

Francisco Scasserra: “Para una compañía, perder talento nunca es negocio”

“El mercado laboral está en constante transformación y la velocidad del cambio tecnológico obliga a actualizar habilidades de manera continua. Más que elegir una carrera para toda la vida, la clave pasa por desarrollar la capacidad de aprender y reinventarse”, agregó Ávila.

En un escenario donde la automatización, la inteligencia artificial y la transición energética redefinen sectores completos, la empleabilidad en 2026 estará determinada no solo por el título elegido, sino por la combinación entre formación técnica, habilidades digitales y adaptación al cambio.

lr