Daniel Sticco: “Hace 10 años que la economía argentina no genera empleo asalariado privado registrado”

En medio de un nuevo paro general convocado por la CGT y la discusión parlamentaria por la reforma laboral, el economista, Daniel Sticco, dialogó con Canal E e hizo hincapié en el trasfondo del conflicto sindical, el estancamiento del empleo formal y el impacto que podrían tener los cambios legislativos en la producción y el trabajo en la Argentina.

Daniel Sticco puso el foco en el verdadero ámbito donde se define la reforma: “Más potente que la sugerencia, la propuesta de una entidad gremial con intereses muy particulares, acá lo que vale mucho más es no solo la iniciativa del Poder Ejecutivo, sino más fuerte que eso el tratamiento legislativo”.

La decisión del Congreso

En ese sentido, remarcó que el debate pasa por el Congreso, donde “los 72 senadores y ahora pasa al debate de los 270 diputados que representan al conjunto de la sociedad con todas sus corrientes”.

Para Sticco, el problema de fondo no es la advertencia gremial sino el deterioro estructural del empleo privado formal. “Hace 10 años que la economía argentina no genera empleo asalariado privado registrado”, afirmó, y agregó: “La economía en los últimos 10 años, que estuvo estancado el empleo asalariado registrado privado, generó 3 millones de empleos”.

El incremento del trabajo informal

Sin embargo, aclaró que esos puestos no fueron formales: “Se crearon otras fuentes de trabajo, autónomos, monotributistas, empleados públicos y, fundamentalmente, empleado negro individual”.

En ese marco, el entrevistado cuestionó el rol histórico de la CGT. “¿Qué ha hecho la CGT para que solamente el conjunto de los sindicatos apenas puedan tener como afiliados menos del 20% del total de trabajadores, 4 millones de personas?”, se preguntó. Sobre la misma línea, profundizó: “Si los sindicatos son tan buenos, tan beneficiosos para la sociedad en su conjunto, que brindan capacitación, que brindan posibilidades de recreación, esparcimiento, etcétera, ¿por qué no ampliaron la masa de gente que esté adherida a los sindicatos?”.

Sobre el paro convocado pese a que la reforma no afecta de lleno a los gremios, comentó: “Claramente, porque lo que está haciendo la CGT es tratar de llevar agua para sus molinos”. Desde su mirada, el sindicalismo no está defendiendo un esquema de crecimiento compartido: “No está defendiendo un país en el cual quiere que haya más inversión, más progreso, más empleo, y ganemos todo”.