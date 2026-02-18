Yanina Lojo: “7 de cada 10 dólares que la Argentina importa van a producir o invertir”

En diálogo con Canal E, Yanina Lojo, especialista en Comercio Exterior, puso en perspectiva el debate sobre la apertura comercial, el avance de productos desde China y el efecto real de las importaciones sobre la industria argentina.

Lojo fue categórica al ordenar el diagnóstico: “En 2025 no hubo un boom de importaciones en la Argentina”. Según explicó, los niveles actuales están lejos de los picos históricos. “El récord nominal sigue siendo 2022, cuando las importaciones superaron los 80.000 millones de dólares”, recordó, en un contexto marcado por el shock energético y la necesidad de importar energía a precios elevados.

Si se toma como referencia un año más comparable, señaló que “2017 fue un año muy fuerte en las importaciones en términos de volúmenes reales”, con una economía en crecimiento, acceso al crédito y tipo de cambio apreciado.

Sobre la composición actual, destacó que no hay desborde en bienes de consumo. “Los bienes intermedios se explican en 30% del total importado”, detalló; las piezas y accesorios representan cerca del 19% y los bienes de capital casi el 20%. La conclusión es clara: “Argentina sigue teniendo una matriz de importación orientada a la producción”.

Y sintetizó el dato clave: “Siete de cada diez dólares que la Argentina importa van directamente vinculados a producir o invertir. No al consumo final”.

Apertura comercial, competitividad y desafío exportador

En el debate sobre la apertura y la competencia internacional —especialmente frente a China—, Lojo aportó contexto regional. “Argentina sigue siendo uno de los países más cerrados de la región”, afirmó, al analizar el ratio de importaciones sobre PBI. Incluso comparado con Brasil, sostuvo que Argentina presenta menores niveles relativos de apertura.

Sin embargo, advirtió que el verdadero desafío está en la dinámica macro-micro. “La reactivación de la microeconomía va a hacer que las importaciones suban”, anticipó, ya que una mayor actividad demanda más insumos y, por ende, más dólares. Esto obliga a fortalecer el frente externo: “Nos pone ante el desafío de tener que hacer crecer mucho las exportaciones para poder pagar las importaciones”.

Sobre la crisis industrial y los recientes cierres, fue prudente: “Hoy 900 familias perdieron su fuente de ingreso y es algo que tenemos que tratar con mucho cuidado y con mucho respeto”. Aun así, relativizó que la apertura sea la única causa: “La apertura comercial fue un granito más de arena en un conflicto que la empresa viene llevando adelante ya bastante tiempo”.

Para Lojo, la discusión debe centrarse en los problemas estructurales. “El costo argentino es un problema serio, necesita que se tome como tal”, remarcó. Y reconoció las dificultades frente a Asia: “No se puede competir con China por costo, por precio, quizás haya que ver otro enfoque, quizás un enfoque de valor”.

Finalmente, recordó que existen herramientas de defensa comercial. Las empresas pueden iniciar investigaciones antidumping o solicitar salvaguardias si consideran que hay competencia desleal.

De cara al futuro, la especialista sostuvo que la comparación clave será entre 2025 y 2026, con reglas más claras y una eventual recuperación económica que permita medir el verdadero impacto del nuevo esquema comercial.

