Cané sobre los cambios en la tasa de la FED: “La decisión es económica pero tiene un trasfondo político”

El economista, Luis Palma Cané, habló con Canal E y analizó la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener sin cambios la tasa de interés en el rango de 3,50% a 3,75%, la cual generó fuertes repercusiones en los mercados internacionales y en los países emergentes.

“La decisión es económica pero tiene un trasfondo lamentablemente político por la manera que pretende conducir el país Donald Trump”, afirmó Luis Palma Cané, al referirse a la presión ejercida sobre el presidente de la FED, Jeremy Powell. En ese sentido, destacó la importancia de la independencia del organismo monetario: “Si hay una virtud que tiene la Reserva Federal, como debieran tener todos los bancos centrales, cosa que nosotros no tenemos, es la independencia entre esa autoridad monetaria y el poder ejecutivo”.

Clima inusual en la votación de la FED

Asimismo, subrayó que el resultado de la votación fue inusual. “La verdad que es raro que haya discusión en la votación en las reuniones de la FED”, explicó, y agregó que, “cuando hay alguno que disiente de la opinión general, normalmente queda dentro de la mesa y no se hace pública”.

Según Palma Cané, los votos disidentes no fueron casuales: “Las dos personas, los dos gobernadores que votaron a favor de bajar la tasa, bueno, tienen cierta inclinación hacia el presidente Trump”. Además, advirtió sobre el mensaje directo que recibió Powell: “Me consta que Trump le hizo llegar un mensaje que terminara con mantener la tasa de interés, que era importante sobre todo para las elecciones que vienen de término medio en noviembre”.

Polémica por el sucesor en la FED

El anuncio de Kevin Warsh como sucesor de Powell a partir de mayo también genera interrogantes. En este contexto, recordó que se trata de una figura históricamente asociada a una política monetaria dura: “Siempre Warsh fue más bien lo que se llama un halcón, es decir, alguien que ante la duda prefiere subir la tasa”.

Sin embargo, el entrevistado remarcó un cambio reciente en su postura: “Hace dos meses escribió un artículo y una entrevista al Washington Post en donde aclaró que a su juicio era necesario bajar la tasa y de ahí salió la nominación”. A su vez, mencionó que este giro es preocupante: “Que un presidente de la Reserva Federal cambie 180 grados su política, su estrategia monetaria, es desde mi punto de vista peligroso”.

Por otro lado, explicó por qué la política monetaria estadounidense es central para los países emergentes: “La tasa de la FED es la que domina la tasa del sistema financiero mundial”.