La crisis hídrica y su contribución a los incendios: “La sequía es extrema y cualquier chispa es sinónimo de incendio”

El presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz y de la Sociedad Rural de Río Gallegos, Enrique Jamieson, conversó con Canal E y se refirió a los incendios forestales, la sequía extrema, la presión de la fauna silvestre y la creciente inseguridad rural.

Sobre el estado actual de los incendios en la provincia, Enrique Jamieson explicó: “Acá tuvimos un foco en la zona central, a la altura de Cordillera, pero bueno, afortunadamente a través de contrataciones de hidroaviones, helicópteros y los brigadistas de Santa Cruz se logró contener”. Y aclaró que, por el momento, “al momento no tenemos ningún foco digno, pero bueno, con toda la guardia alta para tratar de que no vuelva a suceder”.

Cómo impacta la falta de agua para la propagación del fuego

Asimismo, remarcó que la sequía es un factor determinante: “La sequía es extrema y la verdad que cualquier chispa es sinónimo de incendio”. En ese contexto, valoró la declaración de emergencia ígnea para Santa Cruz porque “permite activar otro tipo de mecanismos como para sobrellevar” situaciones de este tipo y “buscar los recursos como para estar más preparados”.

La crisis hídrica impacta de lleno en la producción agropecuaria. En este contexto, Jamieson planteó: “La verdad que es complicado, la verdad que un año para no recordar”. Según detalló, “el noreste de la provincia está con una sequía, casi no recordaba, y eso afecta muchísimo toda la producción”.

En relación al estado del campo, describió: “Hay apariciones muy bajas, falta de estado, muy complicado en la hacienda”. También explicó la magnitud del problema: “Acá los potreros son muy grandes, son potreros de 5.000, 6.000 hectáreas”. Además, advirtió que, “las napas siguen bajando” y que “los pozos que estaban funcionando con molinos a 50, 70 metros ya están dejando de producir”.

Las dificultades de ejercer la ganadería

Otro eje central es el impacto de la fauna silvestre y los perros asilvestrados. El entrevistado sostuvo que, “nosotros consideramos que hay un exceso de conservacionismo”, y alertó que, “cuando esto se sale de control es muy difícil criar ovinos”. Sobre los predadores, señaló: “Tenemos mucho puma fuera de control, que no mata para comer, mata para entrenar a los cachorros”.

Respecto a los perros asilvestrados, explicó que, “no hay una tenencia responsable en las localidades” y que “todos los anillos aledaños a cualquier ciudad están sufriendo el tema de los perros semi asilvestrados”.