El consumo creció 2,5% en 2025, aunque el cierre del año encendió alertas

El consumo de los hogares argentinos terminó 2025 con una suba acumulada de 2,5% frente a 2024, según el Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). Sin embargo, hacia el cierre del año se observó un giro en la tendencia: los últimos meses mostraron caídas interanuales que encendieron señales de alerta sobre la dinámica del gasto en bienes y servicios.

El informe detalla que diciembre registró una baja interanual del 1,4%, convirtiéndose en el segundo mes consecutivo con variación negativa respecto del mismo mes del año previo. Aun así, en la medición desestacionalizada el consumo subió 1,2% frente a noviembre, lo que refleja un comportamiento mixto según el enfoque de comparación. La CAC explicó que el resultado anual positivo se sostuvo, en parte, por la comparación con un 2024 de consumo históricamente bajo, mientras que la evolución más reciente mostró desaceleración.

Un año con avances irregulares

Durante 2025, el IC tuvo un recorrido desigual, alternando meses de alzas y retrocesos. En el primer trimestre, las variaciones interanuales fueron positivas y permitieron acumular una mejora del 3,6% interanual en esos tres meses, impulsada por la baja base de comparación y una recuperación gradual de algunos rubros.

En el segundo trimestre, el indicador siguió en terreno positivo pero con señales de enfriamiento: abril subió 4,5%, mayo moderó su avance a 1,5%, y junio volvió a acelerarse con un crecimiento del 4% interanual.

En el tercer trimestre se hicieron más visibles las señales de desaceleración. Julio mostró un aumento interanual acotado del 1,1% y una leve contracción desestacionalizada respecto de junio. En agosto se registró la primera caída interanual del año (-0,5%), y en septiembre el consumo volvió a crecer (+1,4% interanual), aunque con baja en la comparación mensual desestacionalizada.

Deterioro en el último trimestre

El último tramo del año consolidó el deterioro. Octubre todavía mostró una suba interanual del 1,9%, pero noviembre cayó 2,8% y diciembre retrocedió 1,4%. Así, el año cerró con dos meses seguidos en negativo frente al año anterior.

Por rubros, diciembre mostró desempeños muy distintos:

Indumentaria y calzado : suba interanual de 4,9% , aportando 0,4 puntos porcentuales al índice general.

Transporte y vehículos : caída interanual de 2,8% , con impacto negativo en el total.

Recreación y cultura : retroceso de 4,3% interanual.

Vivienda, alquileres y servicios públicos: crecimiento estimado de 6,8% interanual, con aporte positivo de 1 punto porcentual al índice.

Crédito y señales de desaceleración

El informe también remarca un desempeño débil de los bienes de consumo masivo, con caídas tanto interanuales como mensuales desestacionalizadas hacia el final del año. En paralelo, el crédito a los hogares, que venía expandiéndose (especialmente vía tarjetas y préstamos personales), empezó a mostrar menor dinamismo en el cierre de 2025, en línea con la pérdida de fuerza del consumo en el último bimestre.

En síntesis, aunque el balance anual fue positivo, la combinación de caídas interanuales en noviembre y diciembre, un menor impulso del financiamiento y un contexto de precios con variaciones mensuales superiores al 2% en diciembre dejó dudas sobre la solidez de la recuperación y marcó un cierre de año con tendencia descendente del gasto de los hogares.