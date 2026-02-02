El economista, Aldo Abram, analizó para Canal E la estrategia oficial para cumplir con el compromiso marcado por el pago de más de 830 millones de dólares en intereses al Fondo Monetario Internacional, la acumulación de reservas, la política cambiaria, la apertura de importaciones y las reformas estructurales pendientes.

Sobre el pago al FMI, Aldo Abram explicó que el Gobierno ya tendría resuelto el mecanismo. “Según se supo, ya lo tiene resuelto a través de una compra de DEX”, detalló, al referirse a la moneda emitida por el Fondo Monetario Internacional. En ese marco, señaló que, “Estados Unidos es, como no las usa mucho, el que más suele vender este tipo de moneda a otros países que necesitan justamente comprarlas para poder pagar las deudas en DEX que tienen con el Fondo”.

Cómo se compraron los DEX para pagarle al FMI

Respecto de cómo se concretó la operación, indicó: “Algunos piensan que se las compró usando el swap que tiene con el Tesoro del gobierno argentino. Otros, según el Gobierno y algunos funcionarios, eso no fue así”. Asimismo, agregó que, “podría haber pasado en esta buena relación con el gobierno de los Estados Unidos que se las haya comprado en peso, pero sin usar el swap”.

Abram defendió la estrategia del Banco Central en materia de reservas y emisión. “A mí me parece que lo que está haciendo el Banco Central es lo que tiene que hacer”, afirmó, y advirtió: “No importa para qué uses los pesos que emitís por arriba de lo que la gente demanda, siempre genera inflación”.

Las repercusiones de la emisión

En ese sentido, explicó que el objetivo es aprovechar el aumento de la demanda de pesos para fortalecer las reservas: “En la medida que la gente vaya queriendo tener más pesos, yo lo que voy a hacer es emitir esos pesos ahora para comprar reservas”. A su vez, alertó que, “acelerar el ritmo de compras es acelerar también el ritmo de emisión y seguir, en definitiva, estafando a todos los argentinos que tienen pesos”.

Con respecto a la relación entre apertura importadora y tipo de cambio, el entrevistado se refirió a quienes plantean una devaluación inevitable. “Hoy el Banco Central no está vendiendo dólares, se está comprando dólares”, remarcó. Sobre la misma línea, comentó que, “ese análisis, la verdad, que esté equivocado”.

Luego, manifestó que Argentina atraviesa un proceso de transformación estructural: “Vamos a ver cambios en algunos sectores que van a dejar de ser viables en la Argentina”. Especialmente aquellos que sobrevivieron al amparo de protecciones estatales: “¿Cuánto más tiempo los argentinos vamos a estar pagando más cara a las cosas para que ellos sigan sobreviviendo? Eso no tiene ningún sentido”.