El trigo mantiene una fuerte salida exportadora más allá de la crisis de calidad

El presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, resaltó en Canal E que Argentina atraviesa una campaña histórica de trigo, con casi 28 millones de toneladas cosechadas, un volumen récord que representa una oportunidad clave para el sector agroindustrial.

“Hemos tenido una campaña increíble con una cosecha enorme, récord, histórica para todo nuestro país, el volumen que dio de trigo los productores es increíble”, afirmó Diego Cifarelli. No obstante, aclaró que, “en general cuando algo abunda en cantidad, escasea en calidad, en general en el campo es así”.

Se estima un año difícil para el sector triguero en materia de calidad

Según explicó, el sector emitió un comunicado para advertir sobre esta situación: “Hemos emitido el parte de prensa fundamentalmente informando a nuestros clientes, a los que industrializan la harina, no tanto al consumidor final”. El objetivo es anticipar que “este año va a ser un año difícil, complicado, buscando la calidad de la mercadería que ellos suelen exigir”.

Uno de los principales problemas detectados es la baja en los niveles de gluten. Cifarelli detalló que, “nuestro panadero está acostumbrado a recibir una harina que tiene entre 25 y 26 de gluten”, pero este año “han bajado drásticamente casi 5 puntos el promedio de todo lo que tenemos evaluado a nivel país”.

Esto obligará a modificar procesos productivos: “Habrá que cambiar las condiciones, darle un poco menos de amasado para que la masa no tome temperatura, menos cantidad de agua para que no se haga muy líquida”. Aún así, llevó tranquilidad a los consumidores: “Eso no significa que no vamos a comer pan como acostumbramos, que no vamos a comer galletita ni pasta”.

La exportación no se vería afectada por la merma en la calidad

Pese a la menor calidad, el trigo argentino mantiene una fuerte salida exportadora. “Argentina lo puede exportar perfectamente, tenemos los mejores exportadores del mundo, viven y trabajan en Argentina y van a exportar este año casi 20 millones de toneladas”, sostuvo el entrevistado.

También destacó la diversificación de destinos: “Argentina en el primer bimestre exportó a 25 destinos contra 17 que exportó el mismo bimestre el año pasado”. En ese sentido, afirmó que, “no va a ser un cuello de botella esta no calidad, sino que hay mercados para todos”.