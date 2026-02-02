El presidente de ACSOJA, Rodolfo Rossi, pasó por Canal E y se refirió a la posibilidad de que la Unión Europea avance con nuevas regulaciones ambientales que podrían restringir las importaciones de biodiesel elaborado a partir de la soja.

Rodolfo Rossi advirtió que se trata de una medida con antecedentes, pero con implicancias nuevas para la soja. “Es una regulación que no es de ahora, viene de larga data, que básicamente lo que hace es ponderar una afectación que se ha hecho en todo lo que tiene que ver con la deforestación”, explicó.

Cuál es la forma de manejarse de la Unión Europea

Asimismo, sostuvo que, si bien el argumento ambiental tiene sustento, la aplicación concreta del ILUC ignora procesos históricos y marcos regulatorios nacionales. “No toma en cuenta la historia de la humanidad y no toma en cuenta la capacidad que tienen los países de decisiones propias, con leyes propias de manejar la expansión de los cultivos”, afirmó, y señaló que, “básicamente se lo usa como una regulación para arancelaria, esto es claramente así en el lado de la Unión Europea”.

Según Rossi, la iniciativa también se inscribe en un contexto político más amplio. “Quieren balancear un poco esta crítica que hay de varios países a lo que es el Acuerdo Unión Europea Mercosur, y privilegiando producciones internas de ellos”, indicó. En ese sentido, remarcó que Argentina es hoy el principal proveedor de biodiesel a ese mercado: “Nosotros somos los primeros exportadores y tenemos una infraestructura muy importante de casi cuatro millones de toneladas para producirlo”.

Las restricciones de la UE tendrían un impacto significativo para Argentina

El impacto potencial no sería menor. En este contexto, estimó que la afectación económica rondaría los 400 millones de dólares. “Es importante para la Argentina, cualquier dólar es importante lo que hace exportación”, subrayó, aunque aclaró que la medida “no nos va a cambiar la historia pero realmente es una afectación importante”.

Uno de los puntos centrales del debate es que Argentina no expandió su frontera agrícola en la última década. “Tenemos un estancamiento en general de todo lo que es la agricultura de superficie agrícola”, señaló el entrevistado. A su vez, recordó que, “hemos perdido prácticamente cuatro millones de hectáreas de soja en los últimos diez años”.

Además, marcó una asimetría con otros países: “Otros países están creciendo, tienen un gran consumo interno de biodiesel, que eso también hay que resaltarlo”. En el caso argentino, apuntó a las limitaciones internas: “Nosotros tenemos una mala ley que ojalá cambie pronto para poder también hacer uso de ese recurso”.