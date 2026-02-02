Se disparó el uso forrajero ante la baja calidad del trigo: “Se duplicó el porcentaje que se pica anualmente”

La histórica producción de trigo impulsó el uso forrajero ante la baja calidad del grano. Es por eso que para analizar este panorama, este medio se comunicó con Luciano Toldo, presidente de la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros, quien también se refirió al impacto productivo, los costos, el clima y las perspectivas del sector.

“Una cosecha histórica, algo que varios años hace que no sucedía, y bueno, la calidad del grano y la proteína fueron bajas, y eso se trasladó mucho a forraje, a procesamiento”, explicó Luciano Toldo. Según detalló, el trigo ganó protagonismo en la dieta ganadera: “El trigo fue un jugador importante este año, porque al no tener tanta calidad, por ahí se traslada la carne y la conversión está muy buena”.

Fuerte suba en el nivel de forraje

El impacto se sintió con fuerza en el procesamiento. “Se incrementó, se duplicó el porcentaje que se pica anualmente”, afirmó, al tiempo que aclaró que el trigo no reemplaza la base tradicional: “No es la base forrajera que utilizamos, siempre usamos maíz y sorgo, como se hace tradicionalmente”. Aún así, la industria de alimentos balanceados absorbió una porción creciente del cereal: “Va a triplicarse, porque de esta manera, uno le puede poner un valor agregado a ese cultivo que no es de tan buena calidad”.

El diferencial de precios también jugó su papel. “El maíz tuvo una suba importante, tiene una demanda muy interesante”, señaló Toldo, lo que favoreció el uso del trigo en las dietas. En ese contexto, destacó que, “la conversión es muy favorable, y bueno, por eso también las hectáreas se van sumando para lo que es picado forraje”.

El maíz conservó la calidad a raíz de las lluvias

Desde lo climático, el balance fue positivo, aunque dispar por regiones. “Muchas de las regiones tuvieron una lluvia conveniente, digamos, que no era normal”, explicó. Sobre la misma línea, agregó: “Los cultivos, la verdad, estuvieron muy buenos, y eso hizo que la calidad del maíz de primera haya sido existente”.

Respecto a los procesos industriales, el entrevistado precisó que, “todo lo que es forraje ya se hizo porque se hace anticipadamente”, mientras que ahora “estamos en la etapa de estrellar aproximadamente”.

El uso del trigo exige cuidados técnicos. “El almidón que tiene el trigo por ahí es muy disponible y no se puede poner directamente en una dieta de un animal porque, bueno, trae problemas de ácidos y un montón de cosas”, advirtió.