Furioso, Trump anunció retirará a los agentes federales de las protestas en ciudades demócratas

En medio del crecimiento, y la intensidad, de las protestas contra el salvajismo de los miembros del temible ICE, sobre todo luego de los asesinatos de Rene Good y el enfermero Alex Pretti, el presidente Donald Trump anunció furioso este sábado en su red social que "ya no habrá más agentes federales en las movilizaciones y protestas de estados demócratas, bajo ninguna circunstancia”.

"He instruido a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que bajo ninguna circunstancia participaremos en varias ciudades demócratas mal administradas, con respecto a sus protestas y/o disturbios, a menos que nos soliciten ayuda", escribió Trump en un extenso posteo en su red social Truth.

"Sin embargo, protegeremos, con gran firmeza, todos los edificios federales que estén siendo atacados por estos lunáticos, agitadores e insurrectos altamente pagados", señaló Trump, "tengan en cuenta que he instruido a ICE y/o a la Patrulla Fronteriza para que sean muy enérgicos en la protección de la propiedad del Gobierno Federal", agregó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"No se permitirá escupir en la cara a nuestros oficiales, no se darán puñetazos ni patadas a los faros de nuestros vehículos, ni se lanzarán piedras ni ladrillos a nuestros vehículos ni a nuestros guerreros patriotas. De ser así, esas personas sufrirán consecuencias iguales o mayores", amenazó Trump a los ciudadanos que reclamen, indicando que hacía esa declaración "informando a los gobiernos locales, como hice en Los Ángeles durante los disturbios al final del mandato de Biden, que deben proteger sus propias propiedades estatales y locales. Además, es su obligación proteger nuestra propiedad federal, edificios, parques y todo lo demás. Estamos ahí para proteger la propiedad federal, solo como respaldo, ya que es responsabilidad local y estatal hacerlo".

"Si los gobiernos locales no son capaces de manejar a los insurreccionistas, agitadores y anarquistas, iremos inmediatamente al lugar donde se solicite dicha ayuda y nos encargaremos de la situación de manera muy fácil y metódica", dijo Trump, pero enseguida agregó: "A todos los gobiernos locales, gobernadores y alcaldes que se quejan: hágannos saber cuándo estén listos y allí estaremos. Pero, antes de hacerlo, deben usar la palabra POR FAVOR".

Minnesota, el epicentro de la crisis migratoria que pone en jaque a Trump

Muchos alcaldes demócratas, como el de Portland, motivaron a sus ciudadanos a continuar las manifestaciones en rechazo al ICE, lo que generó el rechazo de Trump. El debate ocurre al mismo tiempo que las operaciones migratorias del gobierno, especialmente las dirigidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), provocaron fuertes reacciones públicas.

"Anoche en Eugene, Oregón, estos criminales irrumpieron en un edificio federal y causaron graves daños, además de asustar y acosar a los empleados que trabajan duro. La policía local no hizo nada para detenerlo. ¡No permitiremos que eso vuelva a suceder!", posteó Trump, "si los gobiernos locales no pueden controlar a los insurrectos, agitadores y anarquistas, acudiremos de inmediato al lugar donde se solicite dicha ayuda y nos encargaremos de la situación de forma sencilla y metódica, tal como hicimos en los disturbios de Los Ángeles hace un año, donde el jefe de policía dijo: "No podríamos haberlo hecho sin la ayuda del gobierno federal". Por lo tanto, a todos los gobiernos locales, gobernadores y alcaldes que se quejan, avísennos cuando estén listos y allí estaremos. Pero, antes de hacerlo, deben decir "¡POR FAVOR!".

Un caso reciente y muy polémico fue el de la detención de Liam Conejo Ramos, un niño ecuatoriano de cinco años, y su padre, Adrián Conejo Arias, durante una redada en Minneapolis que generó indignación a nivel nacional e internacional por las imágenes del menor siendo retenido mientras regresaba de la escuela.

"Recuerden que dije, con el lenguaje más enérgico, ¡CUIDADO! El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Patrulla Fronteriza o, de ser necesario, nuestras Fuerzas Armadas, serán extremadamente fuertes y firmes en la protección de nuestra propiedad federal. No permitiremos que nuestros juzgados, edificios federales ni ningún otro lugar bajo nuestra protección sufran daños de ninguna manera. Fui elegido con una política de control fronterizo (¡que ya se ha perfeccionado!), seguridad nacional y orden público. ¡Eso es lo que Estados Unidos quiere y eso es lo que Estados Unidos está consiguiendo! Gracias por su atención a este asunto", concluyó Trump

El caso de Liam y su padre

Los Conejo se encuentran en el centro de detención de inmigración en Texas hace 11 días, luego de ser detenidos en la entrada de su casa cuando regresaban del colegio el martes 20 de enero.

Según la defensa de la familia, su permanencia en Estados Unidos es legal porque está vinculada a un pedido de asilo en curso. Sin embargo, Inmigración afirma que la autorización correspondiente expiró en abril.

Denunciaron que el ICE usó a un nene de cinco años como "carnada" para detener a su padre

No obstante, el juez que lleva adelante la investigación de la causa declaró “tiene su génesis en la búsqueda mal concebida e incompetentemente implementada por el Gobierno de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si requiere traumatizar a los niños", por lo que ordenó la liberación de ambos antes del martes 3 de febrero.

La reacción social fue inmediata y masiva, especialmente por tratarse de un menor. Sin embargo, el rechazo también estuvo alimentado por un malestar acumulado tras las 2 muertes, de Alex Pretti y Renee Good, y la detención de, al menos, otros cuatro niños en operativos similares.

Durante las últimas horas, manifestantes de distintos puntos del país impulsaron una huelga general como forma de protesta contra las redadas migratorias. Sin embargo, aunque las medidas parecían suavizarse ante este escenario, Trump expresó que fue elegido "bajo una política de control fronterizo (¡que ahora se ha perfeccionado!), seguridad nacional y LEY Y ORDEN. ¡Eso es lo que Estados Unidos quiere, y eso es lo que Estados Unidos está recibiendo!".

RG