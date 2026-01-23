Denunciaron que el ICE usó a un nene de cinco años como "carnada" para detener a su padre

Un nene de cinco años terminó en una celda de Texas, Estados Unidos, después de que agentes migratorios lo interceptaran cuando volvía del colegio en Minnesota. Liam Conejo Ramos fue abordado por oficiales del ICE en la puerta de su casa, quienes lo obligaron a golpear la puerta para ver si había más gente adentro. La superintendente de escuelas locales, Zena Stenvik, calificó el hecho como "una crueldad" y denunció que usaron al menor como un señuelo para atrapar a su padre, quien también resultó detenido y trasladado a la cárcel.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional negaron que el objetivo del operativo fuera el niño. Según la vocera oficial, Tricia McLaughlin, la misión buscaba capturar a Adrian Alexander Conejo Arias, un ciudadano ecuatoriano que vivía de forma ilegal en el país. El Gobierno sostuvo que el hombre "escapó a pie y abandonó a su hijo" durante la persecución, lo que obligó a los agentes a permanecer con el menor por su seguridad hasta que finalmente atraparon al padre. Actualmente, ambos esperan su deportación en un centro de detención familiar.

​​El vicepresidente JD Vance

De esta manera, el miedo se apoderó de las aulas en el distrito de Columbia Heights, donde la mayoría de los alumnos provienen de familias inmigrantes. Liam es el cuarto estudiante detenido por las patrullas fronterizas en las últimas semanas; otros jóvenes de 10 y 17 años también terminaron bajo custodia. La superintendente Stenvik señaló que la asistencia escolar cayó un tercio desde que empezaron los controles, ya que muchos padres prefirieron dejar a los chicos encerrados antes que arriesgarse a una detención en la calle.

En medio de la tensión, el vicepresidente JD Vance visitó Minnesota y respaldó de forma total las acciones federales. El funcionario restó importancia a las críticas de los líderes locales y defendió el operativo de la patrulla fronteriza. Incluso se refirió a la muerte de Renne Good, una vecina baleada por agentes del ICE hace dos semanas, como una "tragedia provocada por ella misma". Vance exigió que dejen de combatir la aplicación de las leyes y acepten que el país debe tener una frontera cerrada.

El abogado de la familia, Marc Prokosch, desmintió las acusaciones oficiales y aseguró que sus clientes estaban en medio de un proceso de “asilo activo”. Según el profesional, la familia cumplió con cada paso legal que les pidió el Estado y nunca recibió una orden de expulsión antes del arresto. Prokosch remarcó que trasladar a un nene a una celda en Texas, a miles de kilómetros de su hogar, fue un acto de maldad innecesario contra personas que solo buscaban protección legal en suelo estadounidense.

Tensión social y arrestos en las iglesias

El clima en Minnesota se volvió explosivo tras el arresto de tres activistas durante una protesta en una iglesia de St. Paul. Los manifestantes irrumpieron en una celebración religiosa porque el pastor del lugar trabaja también como funcionario del ICE. La fiscal general del estado, Pam Bondi, confirmó las detenciones y justificó el accionar policial para mantener el orden en medio de las crecientes manifestaciones contra los controles masivos que sacuden a la región.

Las autoridades fronterizas informaron que detuvieron a unas 3.000 personas en las últimas seis semanas solo en el estado de Minnesota. Greg Bovino, cara visible de los operativos, calificó a los arrestados como "delincuentes peligrosos", aunque organizaciones de derechos humanos cuestionaron la veracidad de estas cifras. Muchos defensores de inmigrantes advirtieron que no existe forma de chequear si los detenidos tienen antecedentes reales o si son familias trabajadoras atrapadas en burocracias injustas.

El distrito escolar donde estudiaba Liam cuenta con unos 3.400 alumnos y la gran mayoría tiene raíces inmigrantes. Los maestros describieron al nene como "amable y cariñoso" y expresaron su dolor por su ausencia en el aula. Las autoridades educativas alertaron que esta iniciativa de control destruyó el clima de aprendizaje, ya que los estudiantes viven con la angustia constante de ser los próximos en desaparecer camino a la escuela o mientras juegan en la puerta de sus casas.

