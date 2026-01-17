Fallo contra el ICE: una juez limitó los poderes de los agentes federales que están en Minnesota

Este viernes 16 de enero, la jueza federal de distrito Katherine Menendez dictó un fallo restringe los alcances de la intervención de los agentes del Immigration and Customs Enforcement (ICE) en Minnesota. La decisión judicial, aplicable solo en ese estado, se conoció luego que el presidente Donald Trump anunciara que, por ahora, no había necesidad de invocar la Ley de Insurrección contra las protestas callejeras que cuestionan la dureza de los hombres del ICE.

En un documento de 83 páginas, la magistrada les ordena a los agentes de inmigración que reduzcan sus tácticas agresivas, prohibiéndoles detener o arrestar a manifestantes y conductores pacíficos o usar gas pimienta contra ellos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene 72 horas para cumplir con este requerimiento.

Por otro lado, CBS News reveló que el Departamento de Justicia se encuentra investigando al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y al gobernador de Minnesota, Tim Walz, por poner trabas al trabajo de los agentes federales. Ambos funcionarios han organizado protestas pacíficas para mostrar el desagrado de la ciudadanía contra las redadas migratorias que están ocurriendo en el estado.

Tim Walz, gobernador de Minnesota

En este contexto, días atrás, el presidente amenazó con invocar la Ley de Insurrección. “Si la necesitara, la usaría. No creo que haya ninguna razón ahora mismo para usarla”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca que le consultaron sobre el tema. La Ley de Insurrección habilita a un presidente a desplegar soldados dentro de territorio estadounidense “cuando lo considere necesario”.

Minnesota demandó al gobierno de Donald Trump para frenar la "invasión" de agentes migratorios

Hasta ahora, grandes grupos de manifestantes se han enfrentado a los agentes federales por toda la ciudad de Minneapolis. Algunos de estos oficiales han respondido con mucha violencia.

Un oficial de migraciones asesinó a una mujer que intentaba evadir un control en Minneapolis

Las protestas callejeras crecieron exponencialmente luego que Renee Nicole Good, de 37 años, fuera asesinada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el pasado 7 de enero, cuando la administración Trump incrementaba sus acciones para atrapar y deportar migrantes indocumentados.

Renee Nicole Good, la mujer asesinada por el agente del ICE

En ese contexto, agentes federales dispararon sus armas en dos hechos diferentes: en uno de ellos hirieron a un hombre venezolano y en el otro perdió la vida Good, cuyos familiares anunciaron que contrataron un importante bufete de abogados para investigar lo ocurrido.

La administración Trump afirmó que Good intentó atropellar a los oficiales del ICE usando su vehículo, pero funcionarios locales respondieron que una grabación permite ver que la mujer no era ninguna amenaza; con respecto al ciudadano venezolano, el DHS aseguró que participó de una emboscada contra un agente federal, quien se defendió disparándole.

Revelaron un nuevo video del operativo de ICE en el que mataron a una mujer en Minneapolis

Además, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó este viernes que Heber Sánchez Domínguez, un hombre nacido en México e 34 años, falleció mientras se encontraba detenido por el ICE. Hasta ahora, por lo menos cuatro personas han perdido la vida mientras estaban bajo custodia de este organismo.

Por otra parte, seguidores de Trump también han empezado a confrontar físicamente con los manifestantes que se oponen a las acciones de los agentes inmigratorios, lo que, según el periódico Minnesota Star Tribune, generó dudas dentro del movimiento anti-ICE sobre el nivel de agresividad con el que responder. De acuerdo a la publicación, los activistas se han vuelto extremadamente cautelosos ante los “provocadores de extrema derecha que intentan que los manifestantes provoquen disturbios”.

Enfrentamientos entre manifestantes y agentes en Minnesota

En este ambiente dominado por la tensión, la sección de Minnesota de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) informó sobre un incremento en las quejas contra los agentes de ICE, y el propio gobernador Walz los acusó de librar una “campaña de brutalidad organizada contra el pueblo de Minnesota” en un video que subió a su cuenta oficial de X el pasado miércoles y rápidamente se viralizó. Por su parte, el alcalde de Minneapolis remarcó que la situación en la ciudad “es insostenible”

Doce personas fueron arrestadas en Minneapolis

Este viernes 16 de enero, doce personas fueron detenidas durante las manifestaciones contra las operaciones de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduana en Minneapolis, la ciudad más grande del estado de Minnesota. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó la noticia en su cuenta de X: “12 agitadores contrarios a ICE fueron arrestados por atacar a los elementos del orden”.

Protestas en Minneapolis Minnesota

En este contexto, Trump criticó nuevamente a los demócratas que gobiernan Minnesota usando su cuenta de la red Truth Social. “El gobernador y el alcalde no sabe qué hacer, han perdido por completo el control. Si y cuando yo me vea forzado a actuar, esto será resuelto RÁPIDA Y EFECTIVAMENTE”, prometió, haciendo referencia nuevamente a una posible invocación a la Ley de Insurrección.

Hasta ahora, aproximadamente 3.000 oficiales federales han sido desplegados en el estado, y DHS anunció en X que estos agentes han realizado más de 2.500 arrestos en Minnesota en las últimas cinco semanas.

