Nueva avanzada de Trump en su estrategia por Groenlandia: Estados Unidos podría cobrar aranceles a las naciones que no lo apoyen

El mandatario estadounidense afirmó este viernes que podría cobrar impuestos a quienes no lo apoyen ante la intención de obtener la soberanía de la isla.

Donald Trump
Donald Trump | AFP

El presidente de los Estados Unidos, afirmó el viernes que podría imponer aranceles a aquellas naciones que no estén de acuerdo con su causa de hacerse con Groenlandia. "Podría imponer un arancel a los países si no aceptan lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional", dijo Trump en una mesa redonda sobre salud en la Casa Blanca.

Además de asegurar que la necesitan, Trump increpó a las autoridades de Dinamarca por no protegerlo ante los posibles ataques de China y Rusia que se darían por medio de la isla.

Se manifestaron en contra

En los últimos días, algunas naciones europeas como Gran Bretaña, Finlandia , Francia , Alemania , Países Bajos , Noruega y Suecia, se expresaron en contra de las intenciones del presidente e incluso enviaron tropas al territorio ante la escalada de amenazas provenientes de América del Norte.

Europa busca frenar a Trump con presencia militar en Groenlandia

Por otro lado, una delegación bipartidista del Congreso estadounidense también inició una visita a Copenhague, el viernes 16, para expresarle su respaldo. “Estamos demostrando solidaridad bipartidista con el pueblo de este país y con Groenlandia. Han sido nuestros amigos y aliados durante décadas”, declaró a la prensa el senador demócrata Dick Durbin. Su intención, manifestaron, fue la de hacer llegar a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y con su homólogo groenlandés, Jens-Frederik Nielsen el mensaje de que el pueblo estadounidense está de acuerdo con ellos.

Jens-Frederik Nielsen y Mette Frederiksen

Anteriormente, el miércoles 14, los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Groenlandia visitaron la Casa Blanca para mantener una reunión con los interesados y poder dirimir las tensiones. Sin embargo, al finalizar comentaron encontrarse en profundo desacuerdo con Trump. De todos modos, coordinaron la creación de un grupo de trabajo el cual mantenga diálogo frecuente, mediante reuniones y pueda seguir debatiendo sobre el tema.

Groenlandia y la geopolítica de hechos consumados

No obstante, los residentes de la isla también se manifestaron en desacuerdo con la idea de Estados Unidos. El gobierno jamás aprobaría una acción militar en Groenlandia y "Si lo hace, lo destruirán o lo expulsarán. Si los congresistas quieren salvar su democracia, tienen que actuar", declaró el representante sindical, quien habló bajo condición de anonimato.

El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, replicó que una adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos "estaba fuera de cuestión".

MINISTROS DE ASUNTOS EXTERIORES DE ESTADOS UNIDOS, DANÉS Y GROENLANDÉS SE REÚNEN CON FUNCIONARIOS DE EE. UU. 16012026

Igualmente, la amenaza de Trump es la última táctica de presión del republicano para adquirir la isla ártica autónoma, un objetivo que ha amenazado con lograr por medios militares si fuera necesario.

