Groenlandia rechaza a Trump y reafirma su vínculo con Dinamarca: “Elegimos Dinamarca”

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, descartó de manera categórica cualquier posibilidad de que el territorio ártico se incorpore a Estados Unidos y reafirmó su decisión de permanecer dentro del Reino de Dinamarca, en un mensaje que marca distancia de las presiones del presidente Donald Trump y sugiere que, al menos por ahora, la independencia queda relegada en la agenda política de la isla.

“Ahora enfrentamos una crisis geopolítica y, si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca aquí y ahora, entonces elegimos Dinamarca”, dijo el primer ministro, Jens-Frederik Nielsen, en una conferencia de prensa conjunta con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en Copenhague el martes. “Elegimos la Groenlandia que conocemos hoy, que forma parte del Reino de Dinamarca”, añadió.

Irán: la represión deja cientos de muertos menores de 30 años

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las declaraciones de Nielsen se producen antes de una reunión de alto nivel de los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca y Groenlandia con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el vicepresidente JD Vance, programada para el miércoles en Washington. El objetivo declarado de las conversaciones es ayudar a desactivar las renovadas amenazas del gobierno de Trump hacia Groenlandia y comenzar a recomponer los vínculos tensados por la isla de importancia estratégica.

La situación es “muy seria”, dijo Nielsen, al calificar las actuales amenazas del gobierno de Trump de anexar la isla como completamente fuera de lugar.

Si bien la independencia de Dinamarca ha sido debatida durante mucho tiempo en el territorio de 57.000 habitantes, las encuestas de opinión han mostrado que los groenlandeses se oponen de manera abrumadora a la idea de unirse a Estados Unidos. Esa preocupación se reflejó en las elecciones de marzo del año pasado, cuando tres de cada cuatro votantes groenlandeses respaldaron a partidos que solo favorecen un avance lento hacia la independencia.

Cuando se le preguntó en la conferencia de prensa si ya no debería hablarse de independencia desde el lado de Groenlandia, Nielsen respondió que “ahora es el momento de permanecer unidos. Groenlandia está dentro del Reino de Dinamarca y está plenamente unida en la defensa de los principios fundamentales”.

Ambos países no están solos en su intento por contener las ambiciones del gobierno de Trump. Un grupo de países europeos, liderado por el Reino Unido y Alemania, está analizando planes para una presencia militar en Groenlandia con el fin de mostrar a Trump que el continente se toma en serio la seguridad en el Ártico.

Tras una reunión con Rubio el lunes por la noche, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, dijo que es optimista respecto a que Europa pueda alcanzar un “compromiso” con Estados Unidos sobre Groenlandia.

“La seguridad en el Atlántico Norte y en el Ártico solo puede lograrse de manera multilateral y conjunta”, dijo el martes el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius. “Las cuestiones abiertas se resolverán de forma amistosa conforme al derecho internacional y con responsabilidad compartida sobre la seguridad en el Atlántico Norte”.

Alemania está intensificando sus esfuerzos en la región, dijo a periodistas el martes en una conferencia de prensa en Berlín junto a la jefa de la política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas. “Está claro que respaldamos firmemente la integridad territorial y la soberanía del Reino de Dinamarca y de Groenlandia”, afirmó.

gd