El Gobierno de Trump insiste en comprar Groenlandia, pero no descarta la "opción" de usar el Ejército

Donald Trump, volvió a poner en el centro de la agenda internacional su intención de adquirir Groenlandia, Así lo confirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al admitir que el Gobierno estadounidense evalúa “una serie de opciones” para concretar ese objetivo.

En una declaración enviada por correo electrónico a la agencia Xinhua, Leavitt aseguró que Trump y su equipo analizan distintas alternativas de política exterior para avanzar con la compra de Groenlandia y remarcó que el uso del Ejército estadounidense no está excluido.

“El presidente y su equipo están discutiendo una serie de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, utilizar el ejército de Estados Unidos es siempre una opción a disposición del comandante en jefe”, sostuvo la funcionaria.

Trump cuestionó la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia

Según explicó, Trump considera que controlar Groenlandia es clave para disuadir a los adversarios de Estados Unidos en la región del Ártico, una zona estratégica por su ubicación geopolítica y sus recursos naturales.

Las declaraciones generaron una inmediata reacción del gobierno danés. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, advirtió el lunes que un eventual ataque militar de Estados Unidos contra un país miembro de la OTAN tendría consecuencias profundas para el orden internacional: “Si Estados Unidos decide atacar militarmente a otro país de la OTAN, entonces todo cesa, incluyendo la OTAN, y por ende la seguridad establecida desde el fin de la Segunda Guerra Mundial”, alertó la mandataria.

Líderes europeos instaron a Trump a respetar las fronteras de Groenlandia

En medio de la creciente tensión diplomática, los líderes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Dinamarca difundieron una declaración conjunta en la que remarcaron que la decisión sobre el futuro de Groenlandia corresponde exclusivamente a Dinamarca y al propio territorio autónomo.

Desde que asumió la presidencia en Enero de 2025, Trump, ha expresado en repetidas ocasiones su creciente interés por controlar el territorio de Groenlandia e indicó que no descarta el uso de la "coerción militar o económica" para alcanzar ese objetivo.

