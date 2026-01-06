El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, hizo un llamado urgente a su población para “no ceder al pánico” luego de que Donald Trump reafirmara su intención de controlar el territorio autónomo danés tras la incursión militar en Venezuela.

Según difundió la agencia Noticias Argentinas, la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses reavivó los temores de una intervención similar en la isla ártica.

Aunque Trump dejó en claro que su arresto a Nicolás Maduro se trata de un tema económico (petróleo) y no político, Nielsen fue tajante al marcar las diferencias: “Nuestro país no es comparable con Venezuela. Somos un país democrático. Lo hemos sido desde hace muchísimos años”.

Mientras que intentó llevar tranquilidad asegurando que “la situación no es tal que Estados Unidos pueda conquistar Groenlandia”, el mandatario groenlandés advirtió que su Gobierno “endurecerá el tono” diplomático. “Ya basta de que la comunicación se haga a través de los medios”, reclamó Nielsen.

La amenaza del Gobierno de Trump

La tensión escaló con las declaraciones de Katie Miller, esposa del subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y exasesora y portavoz de la excomisión para la eficacia gubernamental Doge de Elon Musk, quien publicó un mapa de Groenlandia con bandera estadounidense y la leyenda “pronto”.

En una entrevista con CNN, Stephen Miller desestimó la soberanía danesa y lanzó una frase que resonó como amenaza velada: “¡Nadie va a luchar militarmente contra Estados Unidos por el futuro de Groenlandia!”. Trump, por su parte, prometió ocuparse del tema en “unos dos meses”.

La OTAN como escudo

Desde Dinamarca, la primera ministra Mette Frederiksen recordó que un ataque a un miembro de la alianza atlántica tendría consecuencias globales: “Si Estados Unidos eligiera atacar militarmente a otro país de la OTAN, entonces todo se pararía”.

El interés de Trump por comprar o controlar Groenlandia radica en dos factores clave: ubicación estratégica y recursos naturales. Groenlandia es fundamental para la seguridad nacional en el Ártico, especialmente ante la presencia de barcos rusos y chinos en la zona.

Además, la isla posee vastas reservas de tierras raras y minerales aún sin explotar, esenciales para la tecnología moderna y la industria militar.

