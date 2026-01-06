María Corina Machado rechaza a Delcy Rodríguez como presidenta y asegura que compartiría el Nobel con Donald Trump

La líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, cuestionó a Delcy Rodríguez como sucesora de Nicolás Maduro tras su captura, y aseguró que estaría dispuesta a compartir el premio Nobel de la Paz con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Este lunes Machado dio su primera entrevista luego la intervención militar en su país que dejó al menos 70 muertos, entre ellos 34 soldados cubanos, y que aprisionó a Maduro y la primera dama, Cilia Flores, el útimo sábado. A pesar de que Trump descartó que ella sea quien conduzca el Gobierno de “transición”, la referente opositora no abandonó sus ambiciones presidenciales y señaló que está “planeando su regreso a Venezuela lo antes posible”.

En esa misma línea, Machado cuestionó la designación Rodríguez y la acusó de ser "es una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico" en su país y aseguró que es “rechazada” por la población.

Al mismo tiempo, vaticinó que en caso de que se realicen “elecciones libres y justas”, ella y la oposición saldrían victoriosas. “Ganamos con más del 90% de los votos. No tengo ninguna duda", afirmó en el reportaje realizado por la cadena Fox. Sin embargo, eso no estaría en los planes de Trump, quien manifestó este lunes que no proyecta un llamado a elecciones en Venezuela porque prioriza "mantener el orden" para cumplir los objetivos de Washington puestos en la explotación de petróleo.

Una de las versiones que sostienen que Trump habría apartado a Machado de la conducción del Gobierno venezolano es que ella no rechazó el Nobel de la Paz, un premio que él también quería. Tal vez, haciéndose eco de esa hipótesis, la férrea opositora al chavismo afirmó que considera “compartir” el galardón con el presidente estadounidense.

“Déjame ser muy clara. Tan pronto como conocí que habíamos sido nominados para el Nobel de la Paz, se lo dediqué dediqué al presidente Trump porque creía en ese punto que merecía. Y mucha gente, la mayoría de la gente, dijo que era imposible lograr lo que él había hecho el sábado 3 de enero”, afirmó Machado.“Si yo creía que lo merecía en octubre, imagínese ahora”, continuó.

Donald Trump descarta una convocatoria electoral en Venezuela en el corto plazo. "Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. Es imposible que la gente pueda votar", afirmó el magnate republicano en una entrevista para la cadena NBC este lunes.

Por otra parte, señaló al vicepresidente estadounidense, JD Vance, y a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth, así como a su asesor Stephen Miller, como partes destacadas de un grupo con "diferentes conocimientos" que supervisará el papel de Washington en Venezuela. Aunque aclaró que es él quien es responsable último de la gestión estadounidense en el país caribeño. "Yo", definió.

Mientras tanto, la presidencia de Venezuela fue asumida por quien ostentaba la vicepresidencia en el mandato de Maduro, Delcy Rodríguez, quien, según Trump, ha estado cooperando con Washington. El domingo Trump había amenazado a la vice con "pagar un precio más alto que Maduro" si no colaboraba con su gestión, pero cuando ella pidió una relación "equilibrada y respetuosa" con Estados Unidos, el neoyorquino moderó la presión.

Además, el mandatario de Estados Unidos inicó que decidirá pronto si su Gobierno mantiene o retira las sanciones impuestas contra la dirigente venezolana.



