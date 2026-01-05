La calma no llegó a Venezuela tras el juramento de Delcy Rodríguez: este lunes por la noche se reportaron múltiples disparos y situaciones de extrema tensión en los alrededores del Palacio de Miraflores, hechos que fueron confirmados por la Alianza Informativa Latinoamericana. De acuerdo con los primeros reportes y videos viralizados por usuarios en redes sociales, el fuego (del cual se distinguen al menos dos ráfagas claras) habría estado dirigido contra drones que sobrevolaban la sede del Ejecutivo sin autorización.

Si bien hasta el momento se desconoce si los dispositivos eran de carácter civil o militar, uno de los registros audiovisuales parece captar el momento exacto en que uno de los aparatos es alcanzado y derribado en las cercanías del edificio gubernamental. Según las primeras hipótesis, podría tratarse de un intento de golpe de Estado.

