El mercado local se mantiene intacto con la situación de Venezuela: “No estamos viendo mucha repercusión”

El analista de mercados, Nicolás Borra, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en la jornada financiera, que estuvo marcada por la tensión internacional, los vencimientos de deuda del 9 de enero y la atención puesta en las reservas del Banco Central.

Según explicó Nicolás Borra, el foco de la volatilidad actual no está en Argentina sino en el plano internacional. “En cuanto al conflicto geopolítico entre Estados Unidos y Venezuela, el impacto lo estamos viendo más que todo en las bolsas internacionales”, señaló. En ese sentido, remarcó que los commodities reaccionaron de inmediato: “Vemos los commodities, el oro, la plata, el petróleo, las principales petroleras americanas teniendo subas bastante importantes en lo que va de la jornada”.

Especulación en el mercado financiero

Asimismo, explicó que este movimiento responde a expectativas del mercado energético: “Estamos diciendo que un país va a empezar a administrar una de las principales reservas de crudo del mundo, entonces obviamente hay especulación en el mercado en ese sentido”. Además, recordó que, “siempre los metales preciosos son refugio ante conflictos geopolíticos”.

A diferencia de lo que ocurre en el exterior, Borra indicó que el impacto en la plaza local fue limitado. “En el plano local no estamos viendo mucha repercusión. La verdad, una jornada muy plana, los dólares también planos”, afirmó.

En relación con los compromisos de deuda, recordó que se acerca una fecha clave: “En cuanto a los vencimientos de lo que serían los bonos, la curva L que vence ahora el 9, se pagan los cupones y amortiza”.

El Gobierno y el pago de deudas

El entrevistado detalló la situación de las reservas y los pagos que enfrenta el país en el corto plazo. “El Gobierno tiene varias estrategias, principalmente la acumulación de reservas más o menos llega a 2.000 millones de dólares”, explicó, aunque aclaró que el monto es insuficiente: “Le falta un poco más de la mitad de los vencimientos que ascienden más o menos a 4.500 millones de dólares”.

Ante este escenario, señaló que la alternativa en análisis es financiera: “Plantea hacer un repo con bancos poniendo en garantía títulos”. Sin embargo, advirtió sobre los riesgos de esta operación: “Cuando vos ponés en garantía un título que suele tener mucha volatilidad o no podés garantizar la estabilidad de dicho título, bueno, la deuda puede llegar a acrecentarse”.