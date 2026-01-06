Pablo Galeano: “La pregunta es para qué sirvió capturar a Maduro”

La captura de Nicolás Maduro abrió un nuevo capítulo en los 26 años de chavismo en Venezuela, pero también reavivó el debate sobre la legalidad y la eficacia de la intervención estadounidense. Para el analista internacional, Pablo Galeano, en diálogo con Canal E, algunas respuestas ya están claras, mientras que otras siguen abiertas.

"Claramente viola todos los principios del derecho público internacional”, sostuvo el analista, y agregó que esa ruptura “afecta la previsibilidad que necesitan las naciones sobre lo que puede llegar a pasar”. Al mismo tiempo, remarcó que no hay discusión sobre el carácter del régimen: “Nadie discute que Maduro tenía una vocación por violar sistemáticamente los derechos humanos”, algo que, dijo, se refleja tanto en el exilio masivo como en los informes de organismos internacionales.

Sin embargo, Galeano planteó el interrogante central del escenario actual: “La pregunta que queda sin responder es para qué sirvió capturar a Maduro”. Según explicó, las primeras señales apuntan a una negociación con sectores del propio chavismo, lo que debilita el discurso de una intervención en favor de la democracia.

Poder, petróleo y el fin del estado de espera

Desde su análisis, el especialista consideró que el interés principal de Washington no pasa por el bienestar institucional de Venezuela. “El propio Trump pone en primer lugar su interés por el petróleo”, subrayó, y afirmó que la intervención responde a una necesidad estratégica.

“Estados Unidos quiere demostrar que está cerrando un ciclo que desde adentro no se podía cerrar”, explicó Galeano. A su entender, la permanencia de Maduro “estiraba los tiempos” y mantenía al país en una situación de parálisis. “Sacarlo no resuelve los problemas de Venezuela, pero rompe ese estado de espera y de anomia en el que se vivía”, afirmó, describiendo un país donde “se vive muy mal”.

Derecho internacional, impunidad y el peso del relato

Consultado sobre el impacto político para Donald Trump, Galeano advirtió que la decisión ya generó tensiones internas. “Esta intervención despejando de la ruta todo lo que tiene que ver con el derecho internacional dejó problemas dentro del propio círculo de Trump”, señaló.

Para el analista, el riesgo mayor es naturalizar la fuerza por sobre la ley. “La impunidad que da la fuerza es el problema cuando descartás el derecho internacional”, sostuvo, y comparó la situación con “hacer justicia por mano propia”, un camino que “genera un descontrol total”.

Finalmente, vinculó el caso Maduro con antecedentes históricos. “Había que convertirlo en un preso porque servía para el relato”, afirmó, trazando paralelos con Noriega o Saddam Hussein. “Hay un relato que es más importante que solucionar el problema de Venezuela”, concluyó, señalando que Trump “nunca habló de trabajar con la oposición”, sino de negociar con el propio régimen y las Fuerzas Armadas.

