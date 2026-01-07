Roberto Cachanosky: “Argentina no está en condiciones de entrar en el mercado voluntario de deuda”

El reciente acuerdo del Banco Central con bancos internacionales por USD 3.000 millones para afrontar vencimientos de deuda volvió a encender el debate sobre la sostenibilidad financiera del país.

Para el economista Roberto Cachanosky, en diálogo con Canal E, la operación deja más dudas que certezas. “Esto muestra que todavía Argentina no está en condiciones de entrar en el mercado voluntario de deuda”, afirmó.

El economista explicó que el mecanismo utilizado no equivale a una colocación tradicional. “Un repo es una operación en la que el Banco Central vende bonos y se compromete a recomprarlos más una tasa de interés”, detalló, y remarcó que el Tesoro sigue sin poder financiarse directamente con inversores. “Colocar deuda es que los inversores te compren los bonos; esto es un rulo”, sintetizó.

Reservas del Banco Central y riesgos cambiarios

Uno de los puntos más sensibles es el impacto sobre las reservas. Cachanosky advirtió que la capacidad del Banco Central para acumular dólares es limitada. “Para comprar reservas tiene que emitir pesos, y si no aumenta la demanda de dinero, eso se va a precios o al tipo de cambio”, alertó.

En ese sentido, señaló que el esquema cambiario presenta tensiones crecientes. “El tipo de cambio está operando muy cerca de la banda superior y si el Central sale fuerte a comprar dólares puede perforar el techo”, explicó. Para el economista, el propio diseño del programa condiciona la política monetaria: “Ellos mismos se metieron en un problema”.

Inflación, actividad económica y metas oficiales

Más allá del frente financiero, Cachanosky puso el foco en la economía real. “La actividad económica sigue con problemas: el consumo no arranca, las exportaciones están frenadas y la inversión no llega”, sostuvo. Según indicó, ninguno de los tres motores clásicos está impulsando el crecimiento.

También cuestionó las metas oficiales del Presupuesto 2026. “Dudo mucho de una inflación del 10% anual cuando hoy estamos en 2 o 2,5% mensual”, afirmó, y agregó que el tipo de cambio proyectado está por debajo del nivel actual. “No creo que se cumplan esas metas macroeconómicas”, sentenció.

En cuanto al proceso desinflacionario, fue categórico: “Bajar la inflación no es lo mismo que tener estabilidad de precios”. Y concluyó: “Un 2% mensual no es estabilidad; los países estables tienen 2% anual”.

