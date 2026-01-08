Fernando Belvedere: “El 2026 está arrancando con una expectativa muy alta de crédito hipotecario”

El mercado inmobiliario comenzó 2026 con señales alentadoras luego de un 2025 marcado por la cautela y la incertidumbre. Según explicó Fernando Belvedere, el crédito hipotecario vuelve a ocupar un lugar central tras un período de virtual parálisis. “El 2026 está arrancando con una expectativa muy alta de crédito hipotecario”, afirmó, al referirse al cambio de clima luego del proceso electoral.

Durante buena parte de 2025, el financiamiento prácticamente desapareció. “Ibas al banco y no te daban ni siquiera nada de pesos, no había posibilidad de gestionar un crédito hipotecario”, recordó. La reapertura llegó en diciembre, pero con tasas que desalentaron la demanda: los créditos UVA pasaron de niveles iniciales del 1% o 2% más UVA a picos del 12% o 13%. “La gente quedó muy asustada por la mala experiencia de 2016 y 2017”, explicó.

Tasas más bajas y regreso de la demanda

El escenario cambió nuevamente en los últimos meses. Hoy las tasas se ubican entre el 7% y el 9% más UVA, dependiendo de la entidad bancaria. “Las tasas volvieron a bajar y la gente que por temor no quería tomar el crédito hoy agarra un poco de coraje”, señaló Veldevere. En un contexto de déficit habitacional estructural, el crédito aparece como la única alternativa posible para amplios sectores. “Para un sector de la sociedad es la única posibilidad para poder acceder a tu techo propio”, subrayó.

Si bien aún no hay estadísticas oficiales consolidadas, el termómetro del mercado muestra signos positivos. Las carpetas iniciadas en noviembre y diciembre comenzarán a reflejarse en las escrituras entre febrero y marzo. “En enero hemos tenido un récord de escrituras, por lo tanto el número es bueno”, destacó, aunque aclaró que la recuperación todavía es gradual.

Qué tipo de vivienda se compra y dónde

Actualmente, los créditos se destinan casi en su totalidad a la compra de vivienda ya construida. Son operaciones para primera vivienda o para reemplazo: familias que venden su propiedad y financian la diferencia. “Hoy es la gente que quiere comprar su primera vivienda o cambiar de tamaño o de barrio”, explicó el especialista.

Los anuncios sobre créditos para viviendas en pozo o hipotecas divisibles no se concretaron. “Eso quedó en mero anuncio, ningún banco lo implementó”, afirmó. Tampoco existen ya líneas como el Procrear para construcción. En cuanto a la localización, el interés es generalizado: “No hay una zona específica, hoy la gente quiere comprar con crédito en todos lados”.

