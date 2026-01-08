Aldo Abram: “Lo mejor es que los dólares para pagar vencimientos nos los presten de afuera”

A pocas horas de un nuevo vencimiento de deuda con bonistas privados, el economista Aldo Abram, en diálogo con Canal E, llevó tranquilidad a los mercados y sostuvo que el escenario financiero argentino es sustancialmente distinto al del pasado. “Para que la Argentina tenga un problema de cesación de pagos, la realidad es que tiene que haber una crisis internacional o algo por el estilo”, afirmó.

Según explicó, el resultado electoral de octubre despejó una de las principales dudas de inversores y ahorristas. “El electorado confirmó el respaldo a este cambio de rumbo a la normalidad”, señaló, y agregó que eso se refleja en “cada vez más acceso al crédito internacional y más ahorro de argentinos y extranjeros invertido en el país”.

Abram destacó que financiar pagos externos con crédito internacional es clave para no quitar recursos al sector privado. “Lo mejor es que esos dólares nos los presten de afuera, porque usar recursos internos modera la capacidad de recuperación de la economía”, advirtió. En ese sentido, consideró que el próximo vencimiento relevante de julio también será afrontado sin sobresaltos. “Veo el crédito tanto externo como interno creciendo, con lo cual tendremos la capacidad de pagar”, sostuvo.

Reservas, dólar y política monetaria: el rol del Banco Central

Respecto al repo con bancos internacionales y la participación del Banco Central, Abram aclaró que el esquema actual es muy distinto al del pasado. “No es como antes, cuando se saqueaban las reservas con letras intransferibles”, remarcó. Hoy, explicó, “el Tesoro compra esos dólares al Banco Central a precio de mercado con pesos provenientes de impuestos o crédito doméstico”, lo que evita un deterioro patrimonial.

Sobre la acumulación de reservas y las compras diarias de divisas, el economista explicó que la intervención oficial no implica una devaluación automática. “Si uno emite contra demanda de pesos para comprar dólares, no tiene por qué haber una depreciación que genere inflación”, afirmó.

En cuanto al nuevo esquema de bandas cambiarias, Abram fue categórico: “Pensar que porque se indexó la banda superior se va a indexar el tipo de cambio de mercado es un error”. Y agregó: “La banda no determina el valor del dólar; solo se va a alejar más rápido del tipo de cambio de mercado”.

Finalmente, subrayó que la estrategia actual fortalece al Banco Central. “Es mucho mejor activo un dólar que un crédito a un banco o comprar bonos en el mercado”, concluyó.

