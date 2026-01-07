Abogado cordobés: "La justicia de EE.UU. no tiene ninguna competencia para juzgar los crímenes de Maduro"

El abogado cordobés Juan Carlos Vega aseguró que “la justicia de Estados Unidos no tiene ninguna competencia para juzgar los crímenes de Maduro” ya que “son crímenes que se juzgan internamente en Venezuela o en la Corte Penal Internacional”.

¿Podría recibir pena de muerte?

Al ser consultado sobre si el exdictador podría recibir la pena de muerte, el letrado respondió: “El tema de la pena de muerte en Estados Unidos, tenés 50 estados, de los cuales 26 tienen la pena de muerte y 24 no la tienen. Y la pena de muerte en los Estados que la tienen, no incluye a Nueva York”.

Moreno Ocampo: "Hacer lo que hizo Trump es un crimen de agresión"

¿Se aplicó alguna vez la figura de narcoterrorismo?

Además señaló en declaraciones a Telefe Córdoba que “no existe el delito en términos penales de narcoterrorismo”.

“Es posible que Maduro haya sido jefe de un cartel, o haya traficado, o haya manejado una asociación ilícita, pero repito, eso lo tiene que juzgar la Corte Penal Internacional, que forma parte del sistema penal internacional, no Estados Unidos, y menos un juez de Estados Unidos”, explicó el abogado.

“El narcoterrorismo no es un delito penal que esté tipificado en ninguna parte del mundo”, subrayó Vega.

El letrado consideró que “estamos en un mundo que está cambiando toda su estructura”. “Yo soy de los que piensa que lo que ha hecho Estados Unidos al secuestrar y pretender juzgar a Maduro quiebra todo el orden jurídico internacional, que es un orden jurídico que arranca después de la Segunda Guerra Mundial”, analizó.

Qué dijeron los políticos cordobeses sobre la caída de Maduro

“Estamos en un limbo jurídico”

“Es un orden jurídico que Estados Unidos lo ha convalidado, lo ha firmado, lo ha ratificado. Estados Unidos ha violado no sólo el derecho internacional sino que también ha violado el derecho supranacional humanitario que él forjó. Entonces estamos en un mundo raro. Estamos en un limbo jurídico. No se sabe cuál es la ley que se va a aplicar”, concluyó Vega.