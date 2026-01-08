Por el clima, Jesús María define hoy si arranca el Festival de Doma y Folklore en su edición histórica

El comienzo del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, que este año celebra seis décadas de historia, quedó sujeto a una evaluación climática de último momento. Las lluvias y la inestabilidad registradas en la región obligaron a postergar la confirmación oficial sobre la apertura prevista para este jueves.

La definición será comunicada al mediodía, una vez analizados los informes técnicos sobre el estado del predio y las previsiones meteorológicas para las próximas horas. Desde el gobierno local remarcaron que el criterio central es evitar riesgos para el público y para quienes participan del evento.

El anfiteatro está listo, pero el cronograma no es flexible

Desde la organización del festival indicaron en diálogo a Cadena 3 que el anfiteatro José Hernández se encuentra en condiciones operativas para abrir sus puertas, aunque advirtieron que una eventual suspensión de la jornada de hoy no implica necesariamente una reprogramación automática de los espectáculos previstos, dado que sigue siendo analizado.

Con música de Miranda, la Policía de Córdoba lanzó un nuevo spot con recomendaciones

El esquema de funcionamiento del festival, con jornadas extensas y alta concurrencia, limita las posibilidades de reordenar la grilla artística. En ese sentido, se analiza si una postergación obligaría a concentrar actividades en los días siguientes, en un contexto de fuerte venta anticipada de entradas.

"Lo más importante es la seguridad de la gente, ya que la buena experiencia también tiene que ver con eso", explicó a la radio.

Un evento clave para la economía local

Más allá de la incertidumbre climática, el festival representa uno de los principales motores económicos de Jesús María. En su última edición, el evento generó un impacto millonario tanto en aportes a cooperadoras escolares como en el derrame sobre comercios, servicios y empleo temporario.

Córdoba: la Canasta Básica Alimentaria aumentó un 35,70% en 2025

Desde el municipio destacaron que durante los 12 días del festival se moviliza un volumen de recursos comparable al presupuesto anual de la ciudad, además de la creación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos.