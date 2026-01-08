Gremios estatales desplegarán acciones judiciales en contra del “ajuste jubilatorio” de LLaryora

Los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba endurecieron su postura frente a la reforma previsional impulsada por el gobierno de Martín Llaryora y acordaron avanzar con acciones judiciales y gremiales coordinadas contra la denominada Ley de “Equidad Jubilatoria” y el incremento de los aportes personales, tanto a la Caja como al Apross.

Las definiciones surgieron tras una reunión efectuada este jueves en la sede de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), donde los referentes sindicales, junto a sus equipos jurídicos, delinearon una estrategia común frente a lo que califican como un “ajuste” sobre los trabajadores activos y jubilados del sector público.

En ese marco, los gremios resolvieron presentar acciones colectivas y llevar el reclamo ante la Justicia de Córdoba, al tiempo que avanzarán con medidas conjuntas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en articulación con los sindicatos de las provincias que mantienen cajas previsionales no transferidas.

Además, a partir del mes de febrero, cada sindicato brindará asesoramiento a sus afiliados para avanzar con presentaciones judiciales individuales, ampliando el frente legal contra la reforma previsional de LLaryora, se dijo.

El eje central del reclamo sindical es el aumento de los aportes personales y a la modificación del esquema de financiamiento del APROSS, medidas que -según sostienen- trasladan el peso del “ajuste” a los trabajadores y jubilados, sin garantizar mejoras en el sistema previsional ni en la cobertura de salud.

Desde los gremios remarcan que la ley sancionada bajo el argumento de la “equidad” implica, en los hechos, un retroceso en derechos adquiridos y una mayor carga contributiva para quienes sostienen el sistema.

Festivales, vidriera del reclamo

En paralelo a las acciones judiciales, los sindicatos acordaron desplegar una campaña de visibilización y difusión del conflicto. Desde este viernes comenzarán a emitirse spots durante la transmisión televisiva del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, que luego se replicarán en el Festival de Cosquín y el Festival de Peñas de Villa María.

La decisión apunta a instalar el reclamo en la agenda pública y aprovechar eventos de alto impacto mediático para amplificar la protesta gremial contra la reforma previsional del gobierno peronista.

Con estas definiciones, los gremios estatales abren una nueva etapa de confrontación con el Ejecutivo provincial, que suma presión política y judicial a un debate sensible por el impacto de la reforma previsional.

"Rechazamos la Ley de Equidad Jubilatoria y el aumento de los aportes personales al Apross", enfatizaron desde el sector sindical, que anticipa un conflicto de largo alcance con el Gobierno llaryorista.