Crisis hídrica en plena temporada: Villa Carlos Paz sin agua tras una creciente histórica que dejó el lago a tope

La ciudad turística más importante de la provincia de Córdoba atraviesa una crisis hídrica en plena temporada de verano, cuando las lluvias torrenciales de los últimos días generaron un contrasentido: el exceso de agua colapsó el sistema de provisión de agua potable y dejó sin suministro a miles de residentes y turistas.

Las intensas precipitaciones registradas el jueves 8 de enero provocaron crecientes extraordinarias en los ríos serranos que alcanzaron los cinco metros de altura. El fenómeno climático tuvo un impacto directo sobre el lago San Roque, cuyo nivel subió más de dos metros en pocas horas, pasando de 33,17 metros a 35,38 metros, ocho centímetros por encima del vertedero del dique.

Sin embargo, la abundancia de agua derivó en una situación crítica para el abastecimiento urbano. La planta potabilizadora de Cuesta Blanca quedó fuera de servicio tras la obstrucción de la toma de captación por los sedimentos que arrastraron las crecientes del río San Antonio, que alcanzó los cuatro metros de altura en la zona.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz emitió comunicados oficiales los días 8 y 9 de enero en los que informó sobre las serias dificultades en el suministro de agua potable. Las autoridades instaron a la población a mantener un consumo responsable y racional para preservar las reservas domiciliarias mientras el personal técnico trabaja para normalizar la situación.

"Las crecientes generaron dificultades en la prestación, con baja presión y, en algunos casos, turbiedad en el agua distribuida", indicó la Subsecretaría de Agua y Saneamiento del municipio. La situación responde al arrastre de sedimentos propio de estos eventos, que afecta especialmente a la captación ubicada aguas arriba, donde el impacto de las crecidas es mayor.

Desde el Servicio Municipal de Agua aseguraron que la infraestructura está operando a su máxima capacidad para mitigar el impacto de los fenómenos climáticos en la red hídrica. El gobierno local habilitó líneas telefónicas y de WhatsApp para resolver dudas de los ciudadanos sobre la contingencia.

La situación afecta no solo a Villa Carlos Paz sino también a las localidades del sur del Valle de Punilla que reciben el agua de la misma planta potabilizadora de Cuesta Blanca. En varios barrios se reportaron problemas por la turbiedad del agua y la falta de presión en el suministro. En tanto, cientos de usuarios no tienen servicio.

Según testimonios extraoficiales, el problema podría demorar varios días en resolverse debido a la complejidad de las tareas de reparación. Un incidente similar ocurrido en noviembre de 2019 requirió dos días de trabajo intenso para solucionarse.

Otra fuente no oficial señaló que las condiciones actuales resultan demasiado peligrosas para las reparaciones. Aseguró que se tapó el caño donde capta el agua la planta de potabilización y que, hasta que no baje un poco el nivel del agua, es peligroso para el personal que debe hacer las reparaciones.

Los comerciantes del centro de la ciudad expresaron su malestar ante la situación, motivo por el cual el municipio suministró agua mediante camiones cisterna a los locales que no tenían servicio o reserva en los tanques.

La crisis hídrica se presenta en el peor momento posible para Villa Carlos Paz, que registra alta ocupación hotelera durante la temporada estival. El municipio no precisó el tiempo que demandará volver a la normalidad en el funcionamiento del sistema de provisión de agua potable.

Los equipos técnicos y operativos continúan monitoreando de manera permanente el comportamiento del sistema y la evolución de las condiciones en el dique. La situación seguirá siendo evaluada en función de la evolución climática y del comportamiento de los ríos serranos, en un contexto marcado por la alta saturación del suelo tras las lluvias del jueves y las primeras horas de este viernes.

Fotos en texto: Luis Tórtolo