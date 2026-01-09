Córdoba afectada por fuerte lluvia: acumulaciones récord en varias localidades

En Córdoba, la lluvia intensa registrada este jueves 8 de enero y madrugada del viernes 9 sorprendió a vecinos y autoridades, dejando hasta 170 milímetros de agua en algunas localidades.

Las precipitaciones afectaron principalmente el centro, norte y oeste provincial, mientras que la ciudad de Córdoba acumuló 92 mm. Las autoridades mantienen vigilancia en cuencas y zonas serranas y llaman a la población a evitar vados y caminos rurales inundados.

Zonas más afectadas y acumulados históricos

Las lluvias dejaron acumulaciones significativas en varios puntos de la provincia. Tinoco y Rayo Cortado registraron más de 105 mm, mientras que localidades del sur y oeste como Conlara, Colanchanga y Capilla de los Remedios recibieron entre 84 y 88 mm.

En las sierras, los registros también fueron altos: Altas Cumbres midió 114,6 mm, Cosquín 108,2 mm y La Cumbre alcanzó 85 mm. En tanto, en el norte y centro provincial, Agua de las Piedras lideró con 170 mm, seguida por El Durazno (130 mm), Villa del Totoral (128,8 mm), Pampa del Gato (126,8 mm) y Tanti (124,4 mm).

Finalmente, en Los Hornillos se contabilizaron 119,8 mm, completando un panorama de precipitaciones que superó los promedios habituales para esta época del año.

Por su parte, en la ciudad de Córdoba se registraron calles anegadas en diversos barrios, así como crecidas en zonas centrales y cercanas a los ríos.