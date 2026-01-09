Colonia Caroya lanza el “Caroya Pass”: una caponera con descuentos para quienes visiten el Festival de Jesús María

Durante el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, la Municipalidad de Colonia Caroya implementará el Caroya Pass, una cuponera de descuentos destinada a turistas y visitantes, junto a una agenda de actividades gastronómicas y culturales, con el objetivo de potenciar el consumo local y fortalecer la propuesta turística de la ciudad.

El Caroya Pass será distribuido en el stand institucional del municipio dentro del predio del Festival y en comercios adheridos de la ciudad. Incluye promociones especiales en más de 20 locales, entre ellos restaurantes, parrillas, comedores y negocios de productos regionales, con una vigencia de un mes. La iniciativa es el resultado de un trabajo articulado entre el Estado municipal y el sector privado para atraer a los visitantes del festival y estimular que recorran y consuman en Colonia Caroya.

Además del sistema de descuentos, la ciudad reedita La Hora del Vermut, una propuesta que recupera una tradición social histórica de la comunidad. Durante los días del Festival, distintos bares ofrecerán el clásico aperitivo entre las 12 y las 14, acompañado por música en vivo, recreando el ritual del vermut del mediodía como espacio de encuentro y disfrute.

A esta iniciativa se suma el Tour Vermucero, un recorrido organizado por la Municipalidad por espacios productivos vinculados al vermut artesanal, como la Quinta Viarava y el Almacén D’Olivo de Puesto Viejo y Espinal. La actividad se realizará los días martes 13, miércoles 14, jueves 15 y viernes 16, con salida a las 10 desde la esquina de Córdoba y Abel Figueroa, junto al Anfiteatro de Jesús María, y regreso a las 13.30. Es gratuita, con cupos limitados y requiere inscripción previa.

La agenda se completa con la Experiencia Higuera, que pone en valor la producción de higos, uno de los cultivos emblemáticos de la zona. El miércoles 14 se realizará una visita a una quinta con elaboración artesanal de mermelada, mientras que el jueves 15 se llevará a cabo el Patio del Higo, una jornada abierta con exposición, venta de productos y un panel sensorial de variedades locales.