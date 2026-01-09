Flybondi acumuló 924 vuelos demorados en solo dos semanas: quejas de los pasajeros y la respuesta de la empresa

El dato es brutal. De acuerdo con el sitio especializado Failbondi, que monitorea el desempeño operativo de las aerolíneas, entre el 24 de diciembre de 2025 y el 8 de enero de 2026 la aerolínea low cost Flybondi registró demoras y cancelaciones en un total de 924 vuelos. El promedio durante ese período fue de 57 operaciones afectadas por día.

El mismo sitio incorpora un detalle adicional: el tiempo exacto de demora acumulado en cada jornada. A partir de esa desagregación, el impacto adquiere otra dimensión. En 16 días, la compañía acumuló 7.120 días de retraso, lo que equivale a 19 años, 6 meses y 5 días de tiempo perdido por los pasajeros. Casi dos décadas.

Flybondi canceló el 1 de enero de 2026 más de 10 vuelos y tuvo otra decena con hasta 10 horas de demora

Ese volumen de demoras se produce en el marco de una empresa que el gobierno del presidente Javier Milei suele mencionar como referencia del esquema aerocomercial vigente, basado en la desregulación del mercado y la expansión de las aerolíneas de bajo costo.

Flybondi anunció un acuerdo para adquirir 35 aviones 0 km por 1.700 millones de dólares

Consultada por PERFIL sobre las causas del nivel de afectación registrado entre fines de diciembre y comienzos de enero, fuentes de la compañía señalaron que “la operación general estuvo atravesada por múltiples factores que impactaron en toda la industria”, entre los que mencionaron “medidas gremiales de los controladores aéreos, condiciones meteorológicas adversas, como el temporal registrado en Córdoba que dejó una aeronave fuera de servicio por daño estructural, y el cierre del aeropuerto principal de Buenos Aires por un tema de infraestructura”.

Desde Flybondi agregaron que, en su caso particular, “durante los primeros días de enero hubo afectación de parte de la flota, tanto por motivos técnicos como por causas ajenas, lo que se vio reflejado en demoras y cancelaciones en días de altísima demanda”.

Usuario de X cataloga a Flybondi como un "desastre operativo"

El modelo de negocios de Flybondi

El modelo de negocio de Flybondi, según explica en su propia web, se sostiene en cinco principios operativos:

– Seguridad: la compañía asegura que cumple con todas las regulaciones establecidas por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y que este criterio rige la toma de decisiones operativas.

– Productividad: la aerolínea basa su esquema en una operación estandarizada, con un único tipo de cabina y alta rotación diaria de aeronaves, con el objetivo de maximizar utilización y reducir costos.

– Personalización: el sistema tarifario se apoya en la contratación opcional de servicios adicionales, como equipaje, selección de asiento o comidas a bordo.

– Simplicidad: Flybondi sostiene que la experiencia de compra y de viaje está diseñada para ser directa, con venta exclusivamente online y sin intermediarios.

– Eficiencia: actualmente opera con una flota de 12 aviones Boeing 737-800, con altos niveles de exigencia diaria y tiempos de rotación ajustados.

Flybondi amplía su red desde Córdoba: vuelos directos a Ushuaia, El Calafate e Iguazú

Sin embargo, durante las últimas semanas se repitieron escenas similares en aeropuertos de todo el país: pasajeros obligados a esperar durante horas, vuelos modificados sin información clara y áreas de atención colapsadas ante una demanda que la empresa no logró canalizar.

Buena parte de ese escenario responde al diseño operativo propio del modelo low cost, que reduce la presencia de personal presencial en terminales y traslada la mayor parte de la comunicación con los usuarios a canales digitales, incluso en contextos de crisis.

La atención al cliente de Flybondi

Dentro de ese esquema, cualquier alteración adquiere rápidamente una dimensión sistémica. La operatoria funciona con márgenes ajustados, flotas exigidas al límite y escasa capacidad de absorción frente a imprevistos.

En ese marco, basta con que una aeronave quede fuera de servicio, se retrase una tarea de mantenimiento, falte una tripulación o se registren condiciones climáticas adversas para que se dispare una cadena de reprogramaciones que afecta a decenas de vuelos y deje a miles de pasajeros sin respuestas inmediatas.

Pasajero no recomienda Flybondi y se queja de su atención al cliente

La acumulación de demoras volvió a poner en foco el esquema de atención al cliente de la empresa. Según explican desde Flybondi, durante los picos estacionales “el sistema se refuerza, incluso con mayor presencia en los aeropuertos”.

Flybondi cambia de dueño: ingresa un empresario vinculado al oficialismo y se relanza el plan de expansión

“La compañía sumó recientemente herramientas de autogestión de cambios desde la web, además del call center, el mail, las redes sociales y las oficinas de Atención al Cliente en Ezeiza y Aeroparque”, indicaron a este medio.

Sin embargo, en contextos de ocupación plena, la capacidad de reubicación se vuelve limitada. Desde la empresa reconocieron que “en inicios de temporada este objetivo puede volverse más complejo por el nivel de ocupación que tienen todos los vuelos existentes”.

El plan de expansión de Flybondi

El pasado 3 de diciembre de 2025, Flybondi difundió un plan de expansión que incluye una inversión de 1.700 millones de dólares, la incorporación de 35 nuevas aeronaves y una renovación progresiva de su flota entre 2027 y 2030.

Tuit de Flybondi sobre las nuevas inversiones planificadas

La compañía detalló a PERFIL que el programa contempla “la firma de acuerdos con Boeing y Airbus para la incorporación de aeronaves nuevas”, y precisaron que se sumarán “15 Airbus A220-300 con opción a cinco adicionales, cuyas primeras entregas están previstas para 2027 y se extenderán hasta 2029”.

Además, Flybondi incorporaría “10 Boeing 737 MAX 10 con opción a otros cinco, con entregas progresivas entre 2027 y 2030”, y subrayó que sería “el primer operador en América Latina del modelo A220-300”.

Flybondi suma la ruta Córdoba–Asunción: cinco vuelos semanales desde diciembre

Desde la empresa explicaron que la renovación de flota permitiría “incrementar la oferta de asientos en rutas domésticas e internacionales, expandir la presencia en mercados clave de América Latina y mejorar la experiencia del cliente”.

También señalaron que el recambio apunta a “optimizar la eficiencia del consumo de combustible y reducir la huella de carbono”, además de ofrecer mayor versatilidad operativa.

Ese programa fue presentado por la empresa como “de lo épico a lo histórico”, con promesas de mayor eficiencia, tecnología de última generación y apertura de nuevos destinos en América Latina y el Caribe, aun cuando las dificultades operativas se manifiestan de manera reiterada todos los días.

Flybondi confirmó vuelos chárter desde Córdoba a Rio de Janeiro, Florianópolis, Recife y Maceió

Flybondi tras la llegada de Leonardo Scaturice

En el plano empresarial la cuestión se vuelve aún más compleja. Flybondi fue adquirida en junio por COC Global Enterprise, un fondo estadounidense encabezado por Leonardo Scatturice, un actor con creciente peso político y vínculos con sectores de inteligencia y de la derecha estadounidense, incluido el entorno del presidente estadosunidense Donald Trump.

Su cercanía con el núcleo más estrecho del oficialismo, en particular con Santiago Caputo, lo posicionó dentro del círculo que influye en decisiones estratégicas del Gobierno.

Leonardo Scatturice, dueño de Flybondi, se quedó con el control del correo OCA

Según indicaron desde la compañía, “la llegada del nuevo inversor principal fue muy positiva y necesaria, porque significó un respaldo clave para fortalecer la operación y recuperar la estrategia de crecimiento”.

“La empresa ya cuenta con un plan de crecimiento a cinco años que impulsa a toda la industria aerocomercial regional”, agregaron, y remarcaron que se trata de “una oportunidad para consolidar el servicio y la propuesta de valor”.

Pasajera se queja de vuelo demorado de Flybondi el 6 de enero de 2026

Los vínculos políticos de Flybondi

En ese relato de crecimiento ocupa un lugar central el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, uno de los principales promotores de la política de “cielos abiertos”, iniciada durante el gobierno de Mauricio Macri y profundizada bajo la administración de Javier Milei.

Scioli mantuvo encuentros reiterados con Leonardo Scatturice, celebró la apertura de rutas internacionales, destacó la participación de mercado de la empresa y acompañó los anuncios sobre la ampliación de la flota.

Por pedido de Daniel Scioli, el Banco Central cambió la forma de informar los gastos en el exterior

Hace poco más de un mes, el funcionario volvió a oficiar como respaldo político de la compañía en una actividad institucional en la que Scatturice prometió incrementar en un 50% la conectividad aérea de la provincia de San Juan, pese al contexto marcado por cancelaciones y demoras masivas.

La situación incluso derivó en una exposición pública inesperada. José "Pepe" Scioli, hermano del funcionario, publicó en redes sociales un mensaje dirigido a la cuenta oficial del Ministerio de Turismo en el que se enumeran falencias del servicio brindado por la aerolínea que el Gobierno suele exhibir como modelo.

Tuit de José "Pepe" Scioli en el que arroba al miniterio que dirig su hermano Daniel

Medidas de corto plazo y un contraste persistente

Mientras ese plan se proyecta a mediano y largo plazo, Flybondi aseguró estar tomando medidas inmediatas para reforzar su operación. “Ya el 4 de enero se incorporó un Airbus A320 en modalidad ACMI”, señaló la aerolínea, y añadió que “para el 10 de enero se prevé el arribo de otros cuatro aviones del mismo modelo”.

Según explicaron, estas incorporaciones permitirán “tener una operación más ordenada, con mayor confiabilidad, lo que para los pasajeros debería traducirse en un mejor servicio”.

Leonardo Scatturice, el nexo entre Donald Trump y Javier Milei

Mientras tanto, el costo concreto de ese entramado político y empresarial recae sobre los usuarios. En un escenario de desregulación del mercado aerocomercial impulsado por el Gobierno, la ausencia de controles efectivos y de sanciones significativas traslada las consecuencias de las fallas operativas directamente a los pasajeros.

En ese contexto, Flybondi aparece no sólo como una aerolínea con problemas operativos recurrentes, sino como una expresión clara de un modelo que prioriza la expansión discursiva, la cercanía con el poder político y los anuncios de largo plazo, aun cuando la estructura operativa muestra serias dificultades para responder a la demanda cotidiana.

