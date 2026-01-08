Cuál es el destino del norte argentino que se consolida para la temporada de verano 2026

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) señaló que la provincia de Jujuy alcanzó un promedio de ocupación del 62% y un gasto diario de $113.371. Las localidades de Purmamarca, Tilcara y la capital, San Salvador de Jujuy, ocupan el top 3 de sitios más elegidos por los turistas en el marco del verano 2026. Las ofertas de las empresas incluyen vuelos ida y vuelta y estadía en hotel.

La provincia del norte logra posicionarse por encima de otros puntos tradicionales gracias a una combinación de paisajes, clima y precios competitivos. Los precios de los paquetes turísticos para la segunda quincena de enero de 2026 arrancan desde los $780.000, de acuerdo a un relevamiento en agencias online.

La Quebrada de Humahuaca superó el 75% de ocupación, mientras que los Valles rondaron el 60%, cifras que alimentan las expectativas del sector de cara al verano 2026.

Purmamarca, localidad jujeña

El presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas y Viajes Turismo (FAEVYT), Andrés Naya, consideró a la segunda quincena de enero como “la vedette del verano” en declaraciones al medio Todo Noticias.

Verano 2026: Cómo están conformados los paquetes turísticos de los principales destinos turísticos de Jujuy

- Viajar y alojarse en San Salvador de Jujuy: desde $820.487 por persona, con hotel y vuelo incluidos.

- Hospedarse en una cabaña en Purmamarca: mínimo de $782.035 por adulto, con pasaje aéreo ida y vuelta desde Aeroparque.

- Vacacionar en Tilcara: alrededor de $1.018.036 para dos personas, con hotel, desayuno y vuelos incluidos

El titular de FAEVYT se refirió a los aumentos registrados en los valores de los paquetes turísticos, equiparándolos al verano 2025 y señaló que “los precios acompañaron la inflación anual. Hasta las vacaciones de invierno había un pico por encima del IPC (Índice de Precios del Consumidor) y después desaceleró, sobre todo en hotelería”.

Jujuy alcanzó un promedio de ocupación del 62%, según la CAME

Pese al auge de los viajes al exterior, el turismo interno comienza a mostrar señales claras de recuperación y proyección para la temporada estival.

Los glamping, una modalidad de alojamiento que se convierte en tendencia

Jujuy se perfila como uno de los destinos turísticos argentinos más fuertes para el verano 2026.Combina demanda creciente, precios más accesibles y una oferta que sigue ganando protagonismo a nivel nacional.

