Mar del Plata: cuánto cuesta estacionar en el centro durante la temporada de verano 2026

Con la temporada de verano en pleno desarrollo, el estacionamiento se consolida como uno de los gastos diarios más relevantes para quienes eligen trasladarse en vehículo propio por Mar del Plata. En el área céntrica, los garages privados cobran hasta $25.000 la estadía diaria para autos particulares, con tarifas que rondan los $4.000 por hora, según relevamientos realizados en los primeros días de enero.

Guía de las apps que necesitás descargar para estacionar en Mar del Plata, Mendoza y Bariloche

Frente a esos valores, una gran parte de los automovilistas opta por estacionar en la vía pública. En las zonas alcanzadas por el sistema de estacionamiento medido, el costo se ubica en torno a $500 por hora, lo que representa una diferencia significativa respecto de los espacios cerrados.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Dónde rige el estacionamiento medido y cuántos lugares hay disponibles

El esquema de estacionamiento medido en Mar del Plata se mantiene sin cambios para el verano 2026 y comprende el sector delimitado por las calles Buenos Aires, España, 25 de Mayo y la avenida Colón (inclusive). Dentro de ese perímetro funcionan 3.818 plazas habilitadas.

Durante la temporada estival, el sistema se aplica del 16 de diciembre al 15 de marzo, de lunes a sábados, en el horario de 8 a 23. Fuera de ese rango, el estacionamiento es libre, aunque la disponibilidad suele ser limitada en horarios pico.

Los glamping, una modalidad de alojamiento que se convierte en tendencia

La brecha de precios entre garages privados y estacionamiento en la vía pública define, año tras año, el comportamiento de turistas y residentes. Mientras algunos priorizan la seguridad y la comodidad de dejar el vehículo bajo techo, otros eligen pagar menos y estacionar en la calle, aun cuando en varias cuadras del micro y macrocentro persiste la presencia de cuidacoches informales, conocidos popularmente como “trapitos”.

En un contexto de alta circulación vehicular, eventos masivos y playas colmadas, el estacionamiento vuelve a ser un aspecto central en la planificación diaria de traslados. Con tarifas que varían de manera marcada según la opción elegida, conocer las zonas habilitadas y los horarios vigentes se vuelve clave para evitar gastos imprevistos durante las vacaciones.