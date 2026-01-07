Bum Bum, Cosquín y Jesús María: los festivales que encienden el verano 2026 en Córdoba

Durante enero de 2026, distintas localidades de Córdoba serán escenario de una intensa programación de eventos culturales y festivales, que combinarán música, tradiciones populares, gastronomía y actividades al aire libre. La propuesta, distribuida a lo largo de todo el territorio provincial, consolida al verano como uno de los momentos de mayor movimiento turístico y cultural del año.

Jesús María, folklore y grandes festivales marcan el pulso de enero

El calendario se activa desde los primeros días de enero con la 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, que se desarrollará del 8 al 18 de enero de 2026 en el Anfiteatro José Hernández. A partir del 9 de enero y hasta el 23, Villa del Rosario será sede del Festival Nacional de Folclore en el Agua, con espectáculos nocturnos, artistas nacionales y una fuerte impronta familiar sobre la costanera del río Xanaes.

El cuarteto se instala en Carlos Paz con shows a lo largo del verano

La primera quincena continúa con el Festival Nacional del Malambo, que tendrá lugar en Laborde del 11 al 17 de enero, manteniendo viva una de las expresiones más tradicionales de la danza folklórica argentina. En paralelo, el domingo 11 de enero, La Cumbre sumará una propuesta orientada al rock con La Cumbre Rock, que reunirá bandas, DJs y propuestas gastronómicas en el predio del Hotel Palace.

Entre el 15 y el 17 de enero, el interior cordobés se repartirá entre varios escenarios. Villa Rumipal celebrará el Festival del Lago en su balneario municipal, mientras que Río de los Sauces desarrollará su Festival de Doma y Folklore en el predio de usos múltiples local.

En esas mismas fechas, Alta Gracia será sede del Festival Mionca, que se extenderá del 16 al 18 de enero, con food trucks, música en vivo y actividades culturales.

Rock, gastronomía y experiencias al aire libre en distintos puntos de la provincia

El sábado 10 de enero, la agenda muestra su diversidad. En Córdoba capital, el Festival Bum Bum 2026 ocupará el estadio Mario Alberto Kempes con una grilla de música popular y urbana, mientras que ese mismo día Seeber celebrará la 7° Fiesta Regional de la Empanada, una propuesta gastronómica con espectáculos musicales y entrada libre. También el 10 de enero, Villa Rumipal será sede del 46° Cruce del Lago, una competencia deportiva que convoca a nadadores de distintos puntos del país.

Córdoba despliega su agenda cultural de verano con propuestas en toda la provincia

La agenda suma experiencias distintas como la Noche de los Museos en Alta Gracia, prevista para el viernes 9 de enero, con actividades culturales y recorridos especiales en espacios patrimoniales, y la Remada Nocturna en Embalse, que se realizará el sábado 17 de enero, combinando deporte, turismo y recreación en el lago.

Cosquín extiende la temporada y conecta enero con febrero

El cierre de enero y el inicio de febrero estarán marcados por la 66° edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, que se desarrollará del 24 de enero al 1 de febrero de 2026 en la Plaza Próspero Molina. El evento, uno de los más emblemáticos del país, vuelve a reunir a figuras centrales de la música popular argentina y funciona como el gran puente cultural entre ambos meses.

Con esta agenda, Córdoba consolida su perfil de provincia festivalera, donde el verano se articula alrededor de la música, la tradición, la gastronomía y las actividades al aire libre, fortaleciendo el turismo interno y el movimiento económico en cada localidad anfitriona.