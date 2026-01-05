Córdoba despliega su agenda cultural de verano con propuestas en toda la provincia

La Agencia Córdoba Cultura presentó una variada programación para la semana del 5 al 11 de enero, con actividades gratuitas que incluyen museos abiertos, recorridos patrimoniales y funciones de cine al aire libre en distintos puntos de la provincia. La propuesta forma parte de la agenda de verano y está pensada para el encuentro, el disfrute y la reflexión en espacios culturales y comunitarios.

Durante todo el mes de enero, los museos y espacios culturales de la ciudad de Córdoba permanecen abiertos con horario especial de verano, de martes a domingos, de 13:00 a 19:30. Esta franja horaria permite recorrer exposiciones permanentes y temporarias, y acercarse a la diversidad artística y patrimonial que ofrece la provincia.

Cuánto cuesta comer y tomar en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026: los precios dentro del evento

Entre los espacios que pueden visitarse se encuentran el Museo Emilio Caraffa, el Museo Evita – Palacio Ferreyra, el Museo de Ciencias Naturales, el Palacio Dionisi, el Centro de Arte Contemporáneo Chateau Antonio Seguí, el Espacio Cultural Museo de las Mujeres y el Museo del Cuarteto. Por su parte, el Museo Histórico Marqués de Sobre Monte abrirá de 9:00 a 15:30, mientras que el Paseo del Buen Pastor mantendrá su horario habitual, de lunes a domingo, de 10:00 a 19:00.

La programación semanal también incluye propuestas de cine pensadas para públicos diversos y para disfrutar en espacios abiertos. Una de las iniciativas destacadas es Cine a Domicilio, que el viernes 9 de enero a las 20 llegará a la Plaza Los Troncos, en La Granja, en la región de Sierras Chicas. Allí se proyectará Adiós a las Lilas, de Hugo Curleto, con la actuación de Jorge Marrale.

Córdoba arranca 2026 con ola de aumentos en servicios y tarifas que impactan en el bolsillo familiar

El cine móvil también tendrá presencia en distintos puntos del territorio provincial con propuestas orientadas al público familiar. El lunes 5 de enero a las 20:30 se proyectará Gigantes, una aventura extraordinaria, de Gonzalo Gutiérrez, en la Comuna de San Clemente. La misma película podrá verse el viernes 9 de enero a las 20:30 en Villa Ciudad de América, también con entrada libre y gratuita.

Además de las actividades en salas y plazas, el verano invita a redescubrir el patrimonio histórico de la provincia. Durante la temporada estival, estancias jesuíticas, postas históricas, museos y circuitos como el Camino de los Pintores del norte cordobés permanecen abiertos al público, ofreciendo recorridos por paisajes, relatos y huellas fundamentales de la historia de Córdoba. La programación completa, con horarios y detalles de cada actividad, se encuentra disponible en el sitio oficial de la Agencia Córdoba Cultura.