Moreno Ocampo: "Hacer lo que hizo Trump es un crimen de agresión"

El exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, aseguró que “lo que hizo Trump es un crimen de agresión” al analizar la intervención de Estados Unidos en Venezuela y el operativo de captura de Nicolás Maduro.

“Es un crimen de agresión”

“Hacer lo que hizo Trump es un crimen de agresión que fue el crimen más grave considerado en Núremberg. En Núremberg el fiscal norteamericano consideró que es el crimen más grave, y tiene razón, es el crimen de la paz que se llamó en aquel momento. Es el crimen de agresión, que es exactamente lo que hizo Putin en Ucrania y ahora Trump en Venezuela”, sostuvo el letrado.

Además señaló que “es más” que haber violado las normas y tratados internacionales y que “es un crimen internacional”.

El abogado argentino recordó “que se llamó en Núremberg el más grave de todos porque a partir de que hay una guerra se mata gente”.

“Por eso es la madre de los crímenes es el crimen de agresión Y es lo que hizo Trump cuando invadió Venezuela y pone la guerra en América Latina”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Es un tema que excede mucho Venezuela”

Moreno Ocampo indicó que “América Latina es una región en paz” y que la Guerra de Chaco, "salvo algunas pequeñas escaramuzas en los noventa entre Ecuador y Perú", fue la “última gran guerra entre estados” hace 90 años.

“Esto mete la guerra en la América Latina, mete conflictos entre los países con diferentes visiones políticas, mete militares a pensar que el narcotráfico es un tema militar. Esto es un tema que excede mucho Venezuela y esto es lo que tenemos que entender”, insistió.

También consideró que “el tema de la guerra es como el cambio de clima” y que “son dos temas fundamentales para la supervivencia”.

El caso Maduro

“Maduro está siendo investigado y quizás haya un orden de arresto en la Haya por la Corte Penal Internacional por crímenes cometidos contra su gente en Venezuela. Y además Maduro perdió las elecciones. Maduro es un dictador, Maduro no tiene ninguna legitimidad democrática”, aseveró.

“Lamentablemente América Latina si bien lo condenó porque Brasil, Chile, México, países que normalmente los aliados de Venezuela lo condenaron, no pasó nada, no hicieron nada para realmente implementar detenerlo”, analizó Moreno Ocampo.

“Entonces me parece que tenemos un problema que hasta ahora no funcionaron los sistemas legales para detenerlo, pero eso no justifica una invasión militar, que es un nuevo crimen”, recalcó el exfiscal adjunto del juicio a las juntas militares en 1985.

Y luego prosiguió en su argumento: “La Corte Penal Internacional está investigando a Maduro y yo creo que puede haber una orden de arresto contra ellos. Lo que pasa es que Trump, en lugar de esperar una decisión de la Corte Penal Internacional y operar con la región a ver cómo se implementaba, él no quiere implementar la ley”.

“Trump propone terminar con la ley. Esa es la propuesta de Trump. no solamente la ley internacional, también la ley nacional. Trump echa a los miembros de las fuerzas armadas del sistema legal que se oponen a sus decisiones. Trump tiene claramente una visión de que no cree en la ley. El resto del mundo si queremos coexistir tenemos que pensar cómo inventamos ley en este contexto”, cuestionó.

Para Moreno Ocampo “estamos en una transición en dos sectores en Venezuela y en el mundo. Tenemos que ver cómo nos va”.

Contra la guerra como mecanismo

Por último expresó que “el poder absoluto se cae” y que “hay que ver qué pasa con Trump en Estados Unidos”.

“La ley sigue funcionando y un día se aplica. Videla es un buen ejemplo que tenemos nosotros los argentinos, tenía todo el poder”, ejemplificó.

“La gente que tenga menos de 20 años, tiene que entender que el futuro es muy negro si la guerra se consolida con el mecanismo de manejar conflictos. Albert Einstein había dicho después de la Segunda Guerra Mundial ´no sé cómo se va a librar la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta sí lo sé, con palos y piedra. Pues no va a haber más futuro. Acá hay que tener en claro que estamos discutiendo hoy el futuro de la humanidad”, concluyó Moreno Ocampo.